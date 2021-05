La madre de Maria José Campanario negocia una entrevista histórica con Telecinco

La suegra de Jesulín de Ubrique, Remedios Torres, lleva semanas negociando con La Fábrica de la Tele, productora de los espacios de corazón de Telecinco como “Sálvame” y “Sábado Deluxe”, una entrevista que ha puesto muy nerviosa a la de Paracuellos. La madre de Maria José Campanario estaría dispuesta a hablar sobre las hijas de su yerno, Andrea y Julia Janeiro, quienes recientemente han estado con su padre, tal y como desveló la propia Belén Esteban.

Tras hablar del encuentro de Jesulín en Madrid con sus dos hijas y reconocer que ambas mantienen una buena relación, Belén Esteban no ha dudado en arremeter contra Maria José Campanario asegurando que “a la otra parte” no le ha sentado bien que haya contado que Jesús ha visto a sus dos hijas y que ellas tienen contacto. “No entiendo por qué no se puede decir. Me parecía injusto callarme, no di ni detalles”- decía muy enfadada la madre de Andrea Janeiro.

Aunque Belén Esteban no ha nombrado en ningún momento a Maria José Campanario, de sus palabras se deducía que estaba hablando de la esposa de Jesulín de Ubrique: “No entiendo por qué hay que ocultar. Parece ser que alguien se ha molestado, alguien que me importa tres narices. ¿Tengo que decir que se llevan mal? Para que veas...”.

Belén Esteban se gana una bronca por soltar en directo la negociación secreta de Remedios Torres con su productora.

Calentita y jaleada por sus compañeros en su último ataque a la odontóloga, la Esteban no ha medido sus palabras y, en su ataque de ira contra Campanario, ha desvelado qué su productora, La Fabrica de la Tele, está negociando con la madre de Maria José. Hacía diez años que Remedios Torres no se planteaba hablar y no por falta de ofertas.

“¡Cómo es la vida! decía la colaboradora de Sálvame. La madre de Maria José está negociando una entrevista con el Deluxe-anunciaba Belén-. Y no viene porque pide muchísimo dinero”. Nada más soltar la bomba, a través del pinganillo, el director de Sálvame advertía a Carlota Corredera y a la propia Belén, de que esa in formación no debía hacerse pública.

Mirando a Carlota, consciente de su error, decía “me dicen que igual no tendríamos que haberlo dicho” pero justificaba su mítica verborrea diciendo que “Aquí, todavía no ha venido la abuela de mi hija, mi señora madre a contar nada y tendría muchas cosas que contar”.