Pillan a Terelu en una cita secreta con Juan Luis Galiacho

Todo empezó como una broma de buen gusto, pero el feeling entre ambos es más que evidente. Terelu Campos y Juan Luis Galiacho ya han quedado tres veces fuera del programa en el que ambos trabajan. En “Viva la Vida” todos apoyan esta presunta relación, en la que la amistad sincera podría haberse convertido en algo más profundo. Los dos están solteros y sin compromiso, y una fuente del espacio de fin de semana nos confirma que “todos pensamos que el flirteo existe, pero ellos son muy discretos y no sueltan prenda. Han quedado varías veces a cenar y se compenetran muy bien. Juan Luis es un hombre muy serio y todo un caballero. De los que le gustan a Terelu. Los dos se merecen ser felices. Ella no ha tenido suerte en el amor, y a él no le hemos conocido una pareja estable”. La cosa tiene su morbo.

Terelu y Juan Luis Galiacho

Irónicamente, a Galiacho se le enrojece el rostro cuando le hablan de la hija de la Campos, incluso se pone nervioso y evita contestar. Elude repuestas y pasa rápidamente a otro tema. Y su compañera de plató se hace la tonta y exhibe una sonrisa cómplice cuando le cuestionan el mismo tema.

Ya se empieza a especular con que en pocas semanas podría hacerse público el romance en una revista.