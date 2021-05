El cariñoso mensaje de Sara Carbonero a Iker Casillas en su 40 cumpleaños

Hoy es un día muy especial para Iker Casillas. El ex guardameta celebra su 40 cumpleaños y lo hace rodeado del cariño de su familia y amigos. Aunque se trata del primer cumpleaños que Casillas celebra separado de Sara Carbonero, su ex mujer también ha querido felicitarle. Un gesto más de la buena relación que mantiene la pareja a pesar de hacer ya vidas por separado.

“Feliz vuelta al sol. Que las vistas desde ese cuarto piso sean maravillosas. Te lo mereces”, ha escrito la periodista junto a una imagen de Iker al que también le ha dedicado el “happy birthday” de Lenny Kravitz.

Felicitación de Sara Carbonero a Iker por su 40 cumpleaños

“Esas escaleras me llevan a los 40. ¡Allá que voy! Que la fuerza me acompañe. ¿Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?”, ha escrito también el deportista en su perfil de Instagram.