Qué tienen en común Sergio Ramos y el ex marido de Marta Ortega

Los 130 jinetes con sus 200 caballos del circuito de hípica aterrizan en el Club de Campo de Madrid para tomar parte en la edición 110 del Concurso de Saltos Internacional de Madrid, CSI 5 y 1 estrellas. El torneo concluye esta tarde con la entrega de la Copa de Su Majestad el Rey, en la que habitualmente han participado la infanta Pilar o la infanta Elena. Los dos miembros de la familia del rey más activos en este deporte, de hecho la infanta Elena estuvo compitiendo la semana pasada en Sevilla y a última hora declinó participar en Madrid. Quienes no han fallado han sido Marta Ortega, porque su equipo «Madrid in motion» es el anfitrión de este torneo y el prometido de Jennifer Gates, la hija de los recién separados, Melinda y Bill Gates. Aunque el dinero no sea un reclamo para la mayoría de los participantes VIP, sus caballos y yeguas se cotizan entre uno y doce millones de euros y sus apellidos forman el ranking de la lista Forbes. La adrenalina de participar y ganar es su mayor recompensa.

José Bono durante Longines Global Champions Tour celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid, a 21 de mayo de 2021, en Madrid (España). HÍPICA;CABALLOS;LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR;DEPORTE Jose Velasco / Europa Press 21/05/2021

El mundo de los campeonatos de hípica es como un circo ambulante, donde los hay mejores, los llamados CSI de 5 estrellas, como el que se celebra este fin de semana en el Club de Campo de Madrid, que es el «top» de la hípica, y peores, como en todos los deportes. Con la salvedad de que aquí el atleta es el caballo o la yegua y que los jinetes y amazonas compiten en la misma liga y en las mismas condiciones. No hay diferencias de género. Los mismos jinetes de élite, con sus caravanas y camiones recorriendo el mundo, dan como resultado una curiosa endogamia. Marta Ortega encontró a su primer marido, Sergio Álvarez Moya, en el circuito de saltos. Athina Onassis también. El heredero de bodegas Marqués de Riscal, Eduardo Álvarez Aznar, se casó con Leticia, la hija del teniente coronel de la Guardia Real, Santiago Pérez Seoane, que enseñó a montar a caballo a la infanta Elena y el hijo de ambos es ahijado del ex marido de Marta Ortega, Sergio Alvarez Moya. La hija de Melinda y Bill Gates, Jennifer, amazona y estudiante de medicina, está prometida con el jinete egipcio, Nayel Nassar, ella no ha podido viajar a Madrid, pero su prometido sí.

El mundo de la gran hípica ha aterrizado con mascarilla y gel hidroalcohólico en el Club de Campo de Madrid y aunque no están todos, el nivel es altísimo. Se echa en falta por ejemplo, a la hija de Bruce Springsteen o a Athinna Onassis, que son habituales, especialmente Onassis, cuya mejor amiga amazona, Edwina Tops, es la mujer del dueño del circuito Longines Global Champions Tour, Jan Tops. De ahí que la millonaria griega sea parte del grupo de amazonas del circuito y monte en Holanda en la finca de los Tops donde le pone mucho interés al salto aunque luego no se lo premien en el palmarés. Eso sí, Onassis cuenta con los mejores caballos, esos que pueden llegar a costar 12 millones de euros. El circuito Longines Champion Tour tiene 16 sedes y una de ellas es la capital de España donde ejerce de anfitrión el equipo «Madrid in Motion» propiedad de Marta Ortega que tiene fichados a seis jinetes. Curiosamente su exmarido, Sergio Álvarez Moya, compite por Praga. La heredera de Inditex, como propietaria, ficha a quien quiere, y los mejores están con ella, como Eduardo Álvarez Aznar, heredero de las bodegas Marqués de Riscal y los holandeses Van der Vleuten, que son padre e hijo. En su día, Eric, el padre, fue entrenador de Marta Ortega.

«Eliante» y «Alamo»

Sergio Ramos es la novedad de esta edición y no porque salte a caballo, al futbolista del Real Madrid siempre se le ha relacionado con la cría de caballos Pura Raza Española pero ahora se ha lanzado con los equinos de saltos. Ha comprado dos: una yegua joven que está arrancando en la alta competición, «Eliante» y un consagrado campeón de la final de la Copa del Mundo 2019, «Alamo», y es precisamente con el que compite en Madrid, Sergio Álvarez Moya. Ramos conoció al ex marido de Marta Ortega, que le inoculó el gusanillo por los saltos de obstáculos. Los dos Sergios han hecho muy buenas migas. Son vecinos de finca, de ahí que pasen mucho tiempo juntos.

La infanta Elena dudado hasta el último minuto si participaba en el concurso de una estrella que se compite por la mañana y en el que participa José Bono.