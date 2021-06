La bronca de Ponce con Ana Soria y María José Campanario, de nuevo ingresada

¿Hola! publica esta semana la primera entrevista juntos de Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras su separación. La pareja habla de cómo se encuentran, de sus vidas ahora y de sus planes de futuro.

Imagen de archivo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, durante la pasada Gala Global Gift en Marbella.

Además, los detalles inéditos del bautizo de Rosario, la hija de los duques de Huéscar, que será la cuarta mujer que por derecho ostente el Ducado de Alba.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, con su hija Rosario Fitz-James Stuart en brazos. EFE/Julio Muñoz.

La misma publicación recoge en exclusiva las imágenes de Marta Ortega, heredera del imperio Inditex, junto a su familia navegando por la Costa Azul. La heredera de Inditex y su marido, Carlos Torretta, han viajado a Saint-Tropez para asistir a un torneo ecuestre y han aprovechado para salir a navegar con el yate ‘Drizzle’, de Amancio Ortega.

Semana destaca en portada los primeros pasos de Rocío y David Flores tras la docuserie de su madre “Rocío: Contar la verdad para seguir viva”. Los hermanos Flores Carrasco han acudido al notario para proteger no solo su futuro, sino también el de su hermano. La joven está muy afectada por el testimonio de su progenitora, que no está dejándole en buen lugar. Todavía queda hoy la emisión de la entrevista a la hija de Rocío Jurado en el plató de Telecinco.

Rocío Flores en el plató de Supervivientes

Además, la revista recoge también los últimos pasos dados por Raquel Mosquera, tras su ingreso hospitalario, para saldar sus deudas. La estilista ha puesto a la venta su casa por 50.000 euros. La vivienda la compró Mosquera tras el fallecimiento de Pedro Carrasco y ya la puso a la venta en 2009. Está situada en Galapagar, a tan solo 30 kilómetros de Madrid.

Raquel Mosquera, durante su ingreso por una crisis nerviosa.

Todos los detalles de la Confirmación de la Princesa de Asturias, el pasado viernes, es otro de los temas que aborda la revista, así como el nuevo ingreso en el hospital de María José Campanario. La esposa de Jesulín de Ubrique cumple además estos días su 42 cumpleaños.

La Familia Real acude a la Confirmación de la Princesa de Asturias

En Lecturas, Alexia Rivas rompe su silencio. La concursante de Supervivientes afirma que “estar con Alfonso Merlos mermó mi autoestima, necesité ayuda psicológica”. Recién llegada de Honduras, Alexia habla del infierno que vivió cuando su imagen desnuda en casa de Alfonso Merlos, entonces novio de Marta López, dio la vuelta al mundo: “Preferí callar. Quedé como la mala, pero mi salud era prioritaria”. Además asegura que su paso por el programa de supervivencia “me ha hecho ver la vida con más valentía. He salido más mujer”.

Alexia Rivas, una de las concursantes de 'Supervivientes 2021'

Reveladoras también en Lecturas las palabras de otra “superviviente”, Marta López que durante todo el reality se ha hecho muy amiga de Olga Moreno a la que asegura que “voy a defender porque es mi amiga”. La colaboradora de Ya es mediodía destaca también en su entrevista en exclusiva que no quiere cuestionar a la mujer que ha sido la protagonista indiscutible de la actualidad en las últimas semanas, “no la voy a cuestionar ni a ella, y menos a su dolor, pero yo sí me creo que Rocío Flores estaba en la isla sufriendo por su madre”. Según Marta López, Rocío Flores tiene derecho a rectificar y a tener una nueva vida sin que nadie la señale como una maltratadora”, considera. Aún así, señala que Rocío “se equivocó diciendo que Olga es su madre”. Con respecto a Antonio David Flores, afirma que “si ha sido un cerdo, que vaya a la cárcel”.

Marta López y Belén Rodríguez discutiendo en el plató de 'Supervivientes'

En Diez Minutos, la primera pelea de enamorados de Enrique Ponce y Ana Soria. En el nuevo número de la revista, la pareja protagoniza un tenso momento en un campo cercano a su domicilio de Almería. Al parecer, su relación no está siendo un camino de rosas. Las idílicas fotos del verano pasado están dando paso a múltiples rumores de distanciamiento por culpa de la convivencia y la relación del torero con su ex, Paloma Cuevas. Ese día, la pareja salió de casa en coche para dar un paseo con su perro Ney. Sus caras hablaban por si solas. ¿Será la Comunión de Bianca, hija de Enrique y Paloma, que tendrá lugar en los próximos días el motivo del enfrentamiento?

Enrique Ponce y Ana Soria por las calles de Nimes

Raquel Perera presume de nuevo amor. La ex de Alejandro Sanz está ilusionada con Miguel Such, modelo, periodista y actor, de 44 años, con el que ha paseado, de la mano, por las calles de Palma de Mallorca, tal y como recoge Diez Minutos. En 2019 Raquel se separó de Alejandro Sanz, con el que tiene dos hijos, Dylan, de 9 años y Alma, de 6, porque el cantante se había enamorado de la artista cubana Rachel Valdés. Entonces, Raquel se mostró sola y abatida por una ruptura que, al parecer, no esperaba.

Alejandro Sanz y Raquel Perera se separaron en 2019.

El domingo pasado, la familia Mohedano acudía a Chipiona para homenajear a Rocío Jurado, en el decimoquinto aniversario de su fallecimiento. Este martes lo ha hecho su hija Rocío Carrasco que sufría un ataque de ansiedad ante la tumba. Los últimos meses no están siendo fáciles para la hija de La Jurado tras la emisión en Telecinco de la docuserie sobre su vida.