Todo sobre Sofía Calzetti, la novia “de película” del Kun Agüero que enciende las redes sociales

La Ciudad Condal acaba de sumar otra pareja de moda. Se trata de Sergio ‘Kun’ Agüero y Sofía Calzetti, que no ha dudado en acompañar al deportista en su nueva vida en España tras su fichaje por el FC Barcelona. Ambos llegaron hace pocos días desde Manchester, donde vivían juntos desde el año 2019, la misma fecha en la que confirmaron su relación a través de sus respectivas redes sociales. Aunque son muy recelosos de su intimidad, lo cierto es que suelen compartir con sus seguidores cientos de fotografías y publicaciones que muestran lo enamorados que están, a pesar de la diferencia de edad que hay entre ellos: nada más y nada menos que nueve años.

“Nueva etapa, nuevos comienzos. Tu felicidad es la mía”, señalaba Sofía Calzetti junto a una fotografía en la que posa con el futbolista vestido de azulgrana, a lo que él respondía: “Te amo”. Ahora, el nuevo gesto de la modelo argentina, que ha dejado atrás su vida en Reino Unido para acompañar a El Kun en su nuevo reto profesional, vuelve a hacer evidente lo consolidada que está su relación.

Pero, ¿quién es esta joven atractiva que se ha incorporado al selecto y glamuroso universo de las WAG’s? Sofía Calzetti ha hecho sus pinitos como modelo, aunque es en las redes sociales donde parece haber descubierto su verdadero filón. La argentina ya cuenta con más de medio millón de seguidores, que van creciendo a medida que lo hace su popularidad. No hay más que pasearse por su cuenta de Instagram para percatarse de lo enamorada que está no solo del Kun Agüero. sino también de la moda. Se ha consagrado como una auténtica it girl y sus estilismos siempre siguen las últimas tendencias. Entre sus aficiones también destacan las actividades acuáticas, y es que parece que aprovecha cualquier rayo de sol para lanzarse al mar como una sirena.

Pero, sin duda, la faceta más desconocida de Sofía Calzetti es la de actriz. Su carrera profesional en las artes escénicas no es muy dilatada, pero contó con un papel protagonista en “Caídos del mapa”, una película argentina que se estrenó en el año 2013, ¡cuando ella tenía solo 16 años! La pareja del Kun Agüero interpretaba a Graciela Reboledo, una adolescente que decide encerrarse en el sótano de su escuela junto a sus compañeros. La cinta fue vista por más de 80.000 espectadores en las salas de cine y todavía está disponible en Netflix Argentina.

Amigos VIP

Sofía Calzetti y Sergio ‘Kun’ Agüero cuentan con un selecto grupo de amistades que, sin duda, les facilitará mucho su reciente llegada a España. Entre ellos destacan Antonella Roccuzzo y Lionel Messi, que ahora además será compañero de equipo del deportista. Las dos parejas están muy unidas y seguro que no tardarán en reunirse ahora que viven en la misma ciudad. Mientras unos les dan la bienvenida, otros han tenido que despedirles, como es el caso de David de Gea, íntimo de los tortolitos y jugador del Manchester, el anterior equipo de Agüero. De hecho, Sofía Calzetti publicó en sus redes sociales una fotografía del futbolista argentino sujetando a Yanay, la bebé de Edurne y de Gea que nació el marzo pasado.