Meghan Markle, a punto de dar a luz

Dos años después de dar la bienvenida a su primer hijo, Archie Harrison, Meghan Markle y el príncipe Harry esperan el nacimiento del segundo. El parto, previsto en principio para el comienzo del verano, podría adelantarse, según publica estos días la prensa británica.

Imagen con la que los duques de Sussex anunciaron su segundo embarazo

“Royalist of the Daily Beast” señala que el nacimiento podría producirse “de un día para otro”, aunque fuentes cercanas a la pareja aseguran que el nacimiento está previsto para antes de finales de junio. No hay fecha exacta, como tampoco hubo comunicado oficial del embarazo. Fue un portavoz de la pareja quien lo comunicó el pasado 14 de febrero, día de San Valentín. Noticia confirmada después por el matrimonio en Instagram donde compartieron con sus seguidores una bucólica imagen tomada por Misa Harriman. Una prueba más de que los Sussex siguen velando por su privacidad para proteger a su familia del acoso de los paparazzi. En aquella foto la ex actriz hacía alarde de su vientre redondeado, con un vestido a medida de Carolina Herrera. “Podemos confirmar que Archie será un hermano mayor”, dijo a la BBC el portavoz de la pareja . Antes de agregar: “El duque y la duquesa de Sussex están encantados”.

Nacimiento en casa

Lo que sí es seguro es que la hija de Meghan y Harry será el primer miembro de la familia real en nacer en los Estados Unidos. También podría ser el primero que lo hace en casa y no en el hospital. De hecho, tal y como ya confirmó una fuente privada a la revista “Page Six”, en marzo pasado, a la duquesa le gustaría dar a luz a su hija en su mansión de Montecito, en California. Una idea que ya contempló en su día para el nacimiento de Archie, en este caso en Frogmore Cottage, aunque finalmente no fue posible por recomendación médica. Entonces, el primogénito de los Sussex nació en el Portland Hospital de Londres, rompiendo la costumbre de los Windsor que suelen elegir el ala Lindo del Hospital St. Mary’s para sus partos. Así lo habían hecho, al menos hasta entonces, la princesa Ana, Diana de Gales y Kate Middleton.

En el caso de que finalmente el nacimiento no se produzca en la intimidad de su hogar, la duquesa de Sussex probablemente daría a luz en el Hospital Santa Barbara Cottage en Montecito, donde ha acudido a sus revisiones ginecológicas.

El sexo del bebé

En la polémica entrevista que la pareja concedió a Oprah Winfrey, y transmitida el domingo 7 de marzo por CBS , el príncipe Harry confirmó que la pareja estaba esperando una niña. “Tener un hijo, uno o dos, es asombroso. Pero tener un niño y luego una niña, ¿qué más se puede pedir?“, declaró el duque. Los Sussex también han insinuado que no quieren tener un tercer hijo. Actualmente no se sabe oficialmente en qué etapa de su embarazo se encuentra la ex actriz, pero la experta en realeza Camilla Tominey ya ha dado sus predicciones sobre la fecha de nacimiento de la hermana pequeña de Archie. Según declaró en Express UK, en febrero Meghan estaba embarazada “de unos cinco meses”. Si sus palabras resultan ser ciertas, la esposa del príncipe Harry debería dar a luz a fines de la primavera o principios del verano.

Título de nobleza

Dado que Meghan Markle y el príncipe Harry han decidido no otorgar ningún título de nobleza a Archie y que anunciaron la renuncia a sus deberes reales en 2020, es muy poco probable que la pareja decida hacer una excepción para su segundo hijo. Si bien Archie podría haber heredado el título de Conde de Dumbarton cuando nació, siguiendo la tradición real, los Sussex decidieron no darle al pequeño ningún título honorífico. Sin embargo, según “Page Six”, la hija de los duques aún podría heredar el título de princesa después de la coronación de Carlos de Inglaterra.

La nacionalidad

El segundo hijo de la pareja será el primer bebé real que nacerá fuera de Gran Bretaña, desde el príncipe Felipe hace cien años. Este último era originario de Grecia. Archie nació en el Reino Unido, lo que lo convirtió automáticamente en ciudadano del Reino Unido. Es el primer angloamericano en nacer en la familia real.

El gobierno del Reino Unido declara que una persona se considera ciudadano del Reino Unido si al menos uno de sus padres “era ciudadano del Reino Unido o de Irlanda” al nacer. Además, según el Departamento de Estado de los EE. UU., Un bebé nacido fuera de los Estados Unidos de un padre estadounidense puede adquirir la ciudadanía estadounidense si el padre en cuestión ha estado en el país antes del nacimiento durante al menos cinco años.

El nombre

Desde el anuncio del embarazo, las casas de apuestas han barajado posibles nombres. Según la compañía de apuestas británica Ladbrokes, se aborda el primer nombre Alexandra. Elizabeth y Philip, los nombres de los abuelos de Harry. También se encuentran entre los favoritos el nombre de Lily. Esto también constituiría un homenaje a Isabel II. De hecho, la soberana de 95 años había heredado el apodo de Lilibet desde su más tierna infancia. El primer nombre Diana también gana cada vez más votos.