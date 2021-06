Olga Moreno, SIN APOYOS y visitas, a punto de abandonar ‘Supervivientes’

No puede más. Olga Moreno ha expresado, por primera vez en dos meses de concurso, su deseo de abandonar, tras entrar en “bucle” por no saber nada de su familia. La malagueña es de las pocas concursantes que no ha recibido ni visitas ni llamadas de sus familiares y, a pesar de la fortaleza que ha demostrado en el concurso, se ha derrumbado.

Su bajón anímico ha coincidido con la visita de la madre de Melyssa Pinto a la isla y los primeros roces con Lara Sajén, tras la traición de Omar a “las chicas” que ha acabado con los privilegios que habían obtenido al encontrar los pergaminos. Lara ha sido una de las más perjudicadas y ha cambiado su actitud respecto de Olga. A todo ello se suma la ausencia de noticias de sus seres queridos.

Aunque Olga es la líder esta semana, la difícil situación que vive en el exterior y en la isla, está mermando su estabilidad emocional. El despido de su marido de Telecinco al ser acusado de maltrato físico y psicológico por Rocío Carrasco, ha impedido a la malagueña contar con el apoyo mediático de su marido y de Rocío Flores, y, por ende, la posibilidad de que alguno de ellos la visite en Honduras.

Así, en su primer gran reto televisivo y en un momento muy complicado para su familia, Olga Moreno se ha enfrentado a la mirada crítica de la audiencia y de muchos colaboradores, con coraje y sacando fuerzas de flaqueza. Pero, después de casi tres meses lejos de los suyos, se ha visto superada por tantos sentimientos encontrados y emociones.

Olga Moreno en una imagen de archivo

Un llanto desgarrador y un ruego: “Quiero irme con ellos”

Sin poder evitar las lágrimas y el dolor que le produce la separación de sus seres queridos, se ha derrumbado por completo y, por primera vez, se ha planteado abandonar el concurso y regresar a España: “Quiero irme con ellos, os lo dijo de verdad que me quiero ir”. Llorando sin consuelo, Olga expresaba su deseo de irse a España para reencontrarse con los que más quiere.

Aunque no es la primera vez que la mujer de Antonio David se derrumba en el reality por cuestiones familiares, ya mostró su preocupación por la salud de su madre o por cómo estaría afectando la polémica a sus “niños”, es la única ocasión en que ha verbalizado tirar la toalla y regresar a casa. Es una luchadora nata y cuenta con el cariño de gran parte de sus compañeros, motivos que han permitido que no salga nominada. ¿Ha llegado el momento de que Olga reciba una visita que le levante la moral y le dé fuerzas para llegar a la final?.