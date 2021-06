Charlene de Mónaco que lleva un mes intentando superar su ENFERMEDAD

“Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece”, ha comunicado Charlene de Mónaco. La salud de la princesa es delicada, así lo ha manifestado a través de una nota hecha pública en su fundación. “Su Alteza la Princesa Charlene de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una “infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente fue realizada ayer”.

El equipo médico que la atiende en Sudáfrica, su país natal, ha recomendado a la esposa de Alberto de Mónaco que continúe su recuperación allí y que de momento no viaje de regreso a Mónaco. La princesa debe someterse aún a algunos tratamientos, tal y como informa la propia Charlene de Mónaco en el citado comunicado. “Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece”, lamenta. “Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble”, continúa en el comunicado, donde destaca el papel fundamental que, aún en la distancia, juega su familia: “Mis conversaciones diarias con Alberto y con los niños me ayudan inmensamente a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos. Fue especial que mi familia me visitara en Sudáfrica y fue realmente maravilloso verles. No puedo esperar a reencontrarme con ellos”.