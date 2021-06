Patricia Yurena: la Miss Universo que quiere dar visibilidad al amor libre

Patricia Yurena puede presumir de haber sido Miss España, Primera Dama en Miss Universo e incluso de ofertas laborales de Donald Trump, pero es ahora cuando va a cumplir su verdadero sueño: ser madre. Anunció su embarazo a través de Instagram, donde a diferencia de muchas celebridades, se esfuerza por preservar su vida privada. Se la vincula sentimentalmente con la actriz Irene Visedo, pero la modelo prefiere no volver a abrir las puertas de su intimidad. Descubre por qué.

–¿Por qué no habla de su pareja en Instagram?

–Siempre he cuidado mi vida privada. En una sola ocasión hice pública mi relación y no me sentí bien. La verdad es que no me gusta que me invadan, y fui yo la que abrí la puerta… Era más jovencita e impulsiva. Ahora valoro mucho más cuidar mi parcela privada y disfrutar como cualquier pareja. Eso no quiere decir que haya menos amor. Estoy en la mejor etapa de mi vida y compartiéndola con la persona que amo. Sin misterios, simplemente, sin contarlo en redes sociales. Llevo una vida normal y tranquila.

–¿Cómo va su embarazo?

–Lo estoy llevando muy bien, con mucha ilusión y sintiéndome agradecida cada día. Todo va perfectamente, aunque no niego haber tenido días menos buenos. El embarazo es un viaje maravilloso, con sus momentos de vómitos, mareos y dolores, pero también con todas esas sensaciones únicas que me hacen sentir bendecida.

–¿Se ha encontrado con mucho odio en las redes?

–Siempre me han respetado. He recibido mucho cariño de las personas que me siguen, porque realmente me apoyan, pero también están esas personas que simplemente quieren destruirte o que son incapaces de alegrarse de tu felicidad. En la balanza pesa más la gente que me brinda cariño y respeto. Con el odio no se llega a ninguna parte.

–En la última edición de Miss Universo el gran protagonista ha sido el activismo de sus participantes. ¿Qué le parece el giro combativo de la belleza y qué mensaje daría si tuviera la oportunidad de volver?

–Me parece una maravilla, ya que estos certámenes tienen muchos seguidores y son una buena plataforma para dar voz a aspectos que siguen siendo tabú. Trataría el tema de la salud mental. Le daría más importancia al equilibrio y a encontrarnos bien con nosotros mismos. Cada día existen más casos de suicidio, de trastornos mentales y de personas que no encuentran paz.

–¿Ha aparcado sus estudios de moda?

–No. Estuve dos años dedicándome de lleno a la formación artística, acudiendo a diario a una academia. Eso me llevó a enfocarme e invertir todo mi tiempo y energía en la formación. Pero una cosa no quita la otra y en cuanto pueda, lo retomaré.

–¿Por qué cree que hay tan poca visibilidad lésbica?

–Conozco mujeres que viven abiertamente su sexualidad y han sufrido amenazas. También conozco casos de mujeres que están tan felices e integradas en la sociedad como cualquier persona. Pero es cierto que hay que seguir educando y dando voz a la visibilidad lésbica, pues no se ha normalizado aún, por muy modernos que parezcamos. Hay que dar visibilidad al amor libre. Pienso que todo viene desde esa falta de educación y falta de amor o respeto hacia los demás.

–¿Cree que hay muchas celebridades que no se atreven a hablar de su orientación sexual porque temor a repercusiones negativas en su carrera?

–Creo que no es cuestión de atrevimiento. Creo en la naturalidad y en el curso de las cosas. El no exponer tu vida privada no quiere decir que escondas tu orientación sexual. Hay personas que son demasiado celosas de su intimidad; para muchos es cuidar de su templo. A día de hoy estamos demasiado expuestos y parece una marcianada no exponer todos los detalles de tu vida. Es tan respetable el que vive exponiendo su vida como el que no.