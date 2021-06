Carlos Falcó logra reunir (por fin) a los suyos en su funeral

Egos Famosos

A las ocho de la tarde de este lunes 28 de junio, un año y tres meses después del fallecimiento de Carlos Falcó a causa del Coronavirus, su familia y amigos se dieron cita en la Real Basílica de San Francisco el Grande para celebrar un funeral en su honor. Las restricciones por la pandemia de la Covid-19 habían impedido que tuviera este último adiós que los suyos querían dedicarle.

«Hoy estaremos todos»

Los cinco hijos del marqués de Griñón y su viuda dejaron a un lado sus diferencias y en su funeral mostraron la imagen de unión que a él le hubiera gustado ver en vida. El primero en llegar fue Manolo Falcó, con casi media hora de antelación junto a su mujer e hijas, «es un día muy bonito porque podemos por fin despedirle» confesó al entrar. Minutos más tarde entraban Duarte y Aldara, los dos hijos menores del marqués.

Xandra Falcó acompañada por una de sus hijas llegan a la Real Basílica de Francisco el Grande para asistir a una misa en memoria de Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2021, a 28 de junio de 2021, en Madrid (España)

Pasadas las siete y media de la tarde llegaba Xandra Falcó junto a su hija, serena y con una sonrisa quiso recordar que don Carlos «era un padre maravilloso». Explicó la razón por que la que se ha demorado tanto este momento, «hemos tenido que esperar, pero consideramos que ahora era el momento, estamos casi todos vacunados». Enfatizó en que «hoy estaremos todos» en clara referencia a Esther Doña.

«El hombre de mi vida»

La viuda, acompañada por cuatro personas y con el semblante muy serio, posó para los fotógrafos y atendió muy amable a la prensa para recordar que Carlos Falcó sigue siendo «el hombre de mi vida», «fue quién me enseñó lo que realmente es el amor». Y quiso aprovechar el momento para aclarar que «todo está bien» con los hijos de su difunto marido y que la razón por la que no asistió a un homenaje del sector vinícola en su honor este mes es que no fue avisada, «ya lo aclaré en redes sociales y después todo se tergiversó».

Esther Doña y Carmen Lomana llegan a la Real Basílica de Francisco el Grande para asistir a una misa en memoria de Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2021, a 28 de junio de 2021, en Madrid (España)

Tamara Falcó, la actual marquesa de Griñón, fue la última de los hijos en llegar. Lo hizo sola, muy sería y con paso rápido. Pero tuvo a su mayor apoyo a su lado y es que diez minutos después, junto a su primo Álvaro Falcó y su prometida Isabelle Junot, llegaba su novio, Iñigo Onieva.

Tamara Falcó Preysler llega a la Real Basílica de Francisco el Grande para asistir a una misa en memoria de Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2021, a 28 de junio de 2021, en Madrid (España)

Además de la familia directa, han sido muchas otras personas las que han querido recordar al que fuera marido de Isabel Preysler, entre ellas la Infanta Elena y su amiga de la Infancia Cristina de Borbón dos Sicilias, el duque de Alba, Carolina Adriana Herrera, Álvaro Castillejo Preysler, los que un día fueron sus cuñados Teresa y Álvaro de la Cierva, Blanca Suélves, el ministro de cultura Iñigo Méndez de Vigo, Carmen Lomana, el padre Ángel y la joyera y aristócrata Casilda Finat, entre otros. El marqués no pudo ser despedido en su momento. Este funeral fue pospuesto en tres ocasiones.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot llega a la Real Basílica de Francisco el Grande para asistir a una misa en memoria de Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2021, a 28 de junio de 2021, en Madrid (España)

Por desgracia, la tragedia ha marcado en este último año a esta familia tras la muerte del marido de Xandra Falcó, Jaime Carvajal y Hoyos, y la de Fernando Falcó, marqués de Cubas, que falleció siete meses después que su hermano. Afortunadamente, ayer se cumplió el deseo del marqués de Griñón de ver a su familia unida.