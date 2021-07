Las INESPERADAS palabras de Bertín Osborne sobre el escándalo de José Luis Moreno

El mundo de la televisión sigue asombrado tras la detención por parte de la policía de José Luis Moreno el pasado martes 29 de junio en su mansión de Madrid. El famoso productor ha sido acusado de supuestos delitos de falsedad documental, alzamiento de bienes y de liderar una red criminal y de estafa. Tras pasar dos noches en el calabazo, el juez de la Audiencia Nacional que instruye su caso ordenó su puesta en libertad bajo fianza de tres millones de euros, con un plazo hasta las 15.00 horas del próximo martes 6 de julio para depositarlos. Si no lo hace, volverá a prisión. Ni que decir tiene que son tiempos complicados para el magnate de la pequeña pantalla, pero parece que lo peor está por llegar.

A raíz de su detención, muchos rostros conocidos han alzado su voz para poner de manifiesto un supuesto lado muy oscuro del productor, a quien en las últimas horas se ha definido como una persona fría, déspota, tirana, prepotente, altiva e incluso libidinosa. Angel Garó no ha tenido reparos a la hora de compartir con ‘Socialité' las presuntas “fiestas con chicos desnudos” que José Luis Moreno organizaría en su mansión de Madrid. Además, una fuente del mismo programa también acusa al empresario de ejercer “abuso de poder” con jóvenes promesas que estaban dispuestas a casi cualquier cosa por conseguir un papel en alguno de sus proyectos.

“Después de reunirse con ellos en su casa, les decía que se fueran a seguir hablando al gimnasio, y una vez allí, a los más musculados, les decía que se quitaran la ropa para estar más cómodos”, explica uno de los confidentes anónimos del espacio presentado por María Patiño. Pero, en medio de todo este aluvión de críticas y declaraciones que no dejan en muy buen lugar a José Luis Moreno, Bertín Osborne ha roto una lanza a su favor y ha dedicado unas palabras muy amables al productor de televisión en su momento más complicado.

Bertín Osborne y José Luis Moreno en 'Mi casa es la tuya'

“Su detención me ha sorprendido mucho y lo siento mucho. Me produce mucha tristeza lo que ha pasado. Supongo que si la Guardia Civil lo ha detenido será porque tiene motivos suficientes para hacerlo, así que yo no soy nadie para opinar. Pero sí es verdad que me produce mucha tristeza porque yo siempre he tenido mucho cariño a José Luis y conmigo ha sido encantador. Nunca ha sido déspota”, señala Bertín Osborne ante la prensa.

Cabe recordar que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ llevó a cabo una entrevista muy personal a José Luis Moreno en su programa, donde todos los espectadores pudieron ser testigos de la excelente sintonía que había entre ellos.

De esta forma, parece que Bertín Osborne prefiere salirse de la tónica general entre algunos rostros conocidos que han aprovechado el peor momento del productor para hacer leña del árbol caído y airear sus supuestos trapos sucios. En cualquier caso, que José Luis Moreno se lleve bien con el cantante encaja con la versión de algunos confidentes que aseguran que el productor solo mostraba su cara amable con los pesos pesados de la televisión. “Él solo trataba bien a los grandes”, revela el confidente de ‘Socialité'.