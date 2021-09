Gema López pierde los papeles en ‘Sálvame’ tras las fuertes acusaciones de Kiko Jiménez

Egos TV

Provocaciones

Kiko Jiménez vuelve a situarse en la picota pública a raíz de la exclusiva que ha concedido este miércoles junto a Sofía Suescun para la revista ‘Lecturas’. En ella, ambos despotrican de los colaboradores de ‘Sálvame’, sobre todo de Belén Esteban, Laura Fa o Gema López.

Es precisamente ella, Gema López, el principal objetivo de Kiko durante la tarde de este jueves. El colaborador ha arremetido duramente contra la periodista: “Tu llevas aquí doce años y nunca has dado una exclusiva, quitando una de Sofía que fue mentira. Eres como una línea recta”, ha deslizado. La tertuliana no tardó en reaccionar y, visiblemente alterada, lanzó una advertencia al viceverso con tono amenazante: “Cuidadito, ¿eh? por ahí no vayas. Eres un mamporrero”.

Lo cierto es que Gema no destaca precisamente por perder los papeles ni por salirse de sus casillas. Siempre prudente, profesional y demostrando su ética periodística, la colaboradora no es amiga de los enfrentamientos ni de los conflictos provocados con el fin de que otros estén presentes más días en televisión.

Las críticas en redes sociales no han tardado en llegar, hasta el punto de que ese conflicto se ha convertido en lo más comentado en Twitter durante la última hora. La gran mayoría de usuarios se posicionan del lado de Gema López y critican sin medida la actitud que está teniendo el novio de Sofía Suescun en los últimos días.

Kiko Jiménez y Gema López en 'Sálvame' FOTO: Telecinco

¿Conseguirán ambos acercar posturas y arreglar sus diferencias? Lo cierto es que, además de las perlitas que se han dedicado durante la tarde de hoy, ‘Sálvame’ ha emitido un vídeo en el que Kiko Jiménez no deja títere con cabeza entre las colaboradoras: “Me pone cachondo el decirle 4 cosas. Son una panda de envidiosas, no veas lo feas que son la mitad. Son todos unos hipócritas, es que actúan como hienas”, concluía el tertuliano mientras pensaba que nadie le estaba grabando.