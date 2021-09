Diego Arrabal lo cuenta todo sobre el juicio de Antonio David contra ‘Sálvame’: “No se le puede llamar maltratador”

Famosos

Sin censura

Todos se han pronunciado sobre la sentencia que condena a ‘Sálvame’ a pagar más de 80.000 euros a Antonio David tras declararse su despido como “nulo”. Todos menos Diego Arrabal, quien ha querido exponer su visión más sincera sobre este polémico y controvertido asunto en su canal de Youtube.

El paparazzi ha comenzado recordando como aquel famoso lunes de marzo Antonio David fue testigo desde su casa del que fue uno de los peores días de su vida: “El pasado 22 de marzo la compañera Carlota Corredera anunciaba que Antonio David había sido despedido de ‘Sálvame’. Yo ya dije que todo eso olía a azufre porque los años de experiencia le dicen a uno por dónde van las cosas. Ese día se llevó a cabo la muerte televisiva de Antonio David Flores”, desliza el colaborador.

Los más veinte años de experiencia en televisión con los que cuenta Diego, le hacen presagiar cuál será el futuro del ex guardia civil a nivel mediático: “A la larga, aquí habrá más muertos, y Antonio David, muy probablemente, resucite. No se puede jugar con las personas, y no estamos en tiempos de cortar la cabeza en medio de la plaza. Tanto que nos llenamos la boca de decir que somos muy democráticos, no hay que decirlo, sino hacerlo para que todos lo vean”, asegura, dejando entrever que la vuelta del marido de Olga Moreno a televisión podría producirse más pronto que tarde.

Respecto al documental de Rocío Carrasco y a las consecuencias del mismo, Diego Arrabal señala como errónea la estrategia de la hija de Rocío Jurado: “A mí me pareció un error desde un primer momento, aunque ella está en su derecho de decir las barbaridades que ha dicho. Luego están unas personas que la calientan y que le pasan la manita por el lomo, pero esto no se puede permitir. No se puede permitir que a un padre de familia sin tener ninguna sentencia en contra suya se le llame maltratador en un programa de televisión. Cinco jueces dijeron que no había pruebas ni siquiera para que se celebrase un juicio. Un plató no se puede convertir en un juzgado”, concluye.

Diego Arrabal y Antonio David FOTO: Mediaset

Esto es tan solo un pequeño resumen de las más de dos horas que Arrabal ha estado opinando sobre el tema y dialogando con algunos de los miles de usuarios que no han querido perderse las palabras del colaborador de ‘Viva la vida’.