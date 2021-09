“María Patiño tiene toques machistas”: Laura Fa, el nuevo objetivo de ‘Sálvame’, contra todos

Egos TV

Laura Fa se ha convertido en la protagonista de la tarde de este martes en ‘Sálvame’. Sus conflictos con algunos de sus compañeros la han puesto en la picota pública. Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o María Patiño son algunas de sus ‘víctimas’. Respecto a esta última, la catalana ha afirmado, esta vez en el programa de Telecinco, que “tiene toques machistas”. Un comentario que poco o nada a gustado a la protagonista y a colaboradores como Belén Esteban.

Laura Fa y María Patiño FOTO: Mediaset

Jorge Javier Vázquez ha decidido llamar a la Patiño en directo para conocer su opinión. La presentadora de ‘Socialité', visiblemente enfadada, ha querido manifestarse al respecto: “Yo tenía cariño y quería a Laura Fa y creo que he sido muy buena persona con ella”, comenzó diciendo. Desde hace días, parece que las colaboradoras ya no tienen ningún tipo de relación por decisión de la propia Patiño: “Ya no me hablo con ella, y la única manera que tengo de protegerme es romper ese vínculo emocional, porque yo no quiero volver a llorar en mi casa”, ha asegurado ante el asombro de los colaboradores.

Laura Fa ha querido restarle importancia al asunto: “Parece que he matado a Manolete”, desliza. Por su parte, María Patiño ha colgado el teléfono para evitar que surjan nuevas polémicas entre ambas.

Laura Fa es entrevistada por Gabriel Rufián FOTO: Mediaset

“Que importante es verlo todo antes de opinar. No hay ni un solo descalificativo a mis compañeros. Si tu quieres alimentar el odio en redes hacia mí, guiarte solo por los titulares y cabrearte sin venir a cuento, hazlo. Allá tu con ese respeto que dices que tienes. Para dar lecciones hay que predicar con el ejemplo”, escribió Laura Fa en redes sociales a raíz de un reproche de Patiño.

Parece que la catalana vive de cerca la polémica en los últimos tiempos, y es que desde que se emitiese la primera parte del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la comunicadora cuenta con un mayor número de seguidores a la par que detractores. Su reciente entrevista con el político Gabriel Rufián no ha hecho otra cosa que avivar la llama.