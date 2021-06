Chayo Mohedano publica los TERRIBLES MENSAJES que le envía Kiko Hernández

Hace tiempo que Rosario Mohedano declaró la guerra a ciertos programas que acusa de haberla humillado como mujer, persona y profesional. Entre bambalinas se comenta que su enfrentamiento con determinados magacines fue la razón por la que Rosa Benito terminó abandonando el programa donde trabajaba para no volver nunca más. La sobrina de ‘la más grande’ ha intentado huir de la polémica y no suele pronunciarse públicamente sobre el conflicto que mantiene con estos espacios de corazón, pero en un arranque de sinceridad ha descargado toda su verborrea contra este tipo de formatos a través de sus redes sociales.

Rosario Mohedano considera que se está manteniendo una postura muy hipócrita en todo el asunto de su prima Rocío Carrasco. Bajo su punto de vista, el programa que se ha proclamado abanderado del movimiento feminista no ha tenido en cuenta que, siempre según su testimonio, con ella se sobrepasaron ciertos límites. “¡Qué doble moralidad! Estos sinvergüenzas aprovecharon mi situación sentimental para machacarme, primero como mujer, y sin piedad. Luego como profesional, vejándome, acosando y ridiculizándome en televisión. Mandé documentación y de nada sirvió”, ha comenzado quejándose en su cuenta de Twitter.

Más directa se ha mostrado poco después, aludiendo directamente a la presentadora de ‘Sálvame’ y a una de las colaboradora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, a quienes ha pedido ayuda para lidiar con unos terribles mensajes que, supuestamente, le habrían llegado de parte de Kiko Hernández, tertuliano del magacín vespertino de Telecinco. “Atacada en televisión y en mi vida personal, amenazada. ¿Qu me puedes quitar la custodia de mi hijo? Qué poca vergüenza tenéis. Tendedme la mano, Carlota Corredera y Ana Bernal Triviño”, ha suplicado a través de su cuenta de Twitter.

Los mensajes en cuestión que supuestamente habría recibido de parte de Kiko Hernández hacen alusión a una cita que el tertuliano de ‘Sálvame’ tendría para declarar ante un magistrado, y este advertiría a Rosario Mohedano de que sus palabras en sede judicial podrían tener graves consecuencias para ella. “Encantado de declarar ante el juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado... Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes, y eso no me gustaría porque te tengo mucho cariño, guapa”, le habría dicho el ex gran hermano.

Además, en estos supuestos mensajes que Rosario Mohedano habría recibido de parte de Kiko Hernández sale a relucir también el nombre de Belén Esteban, quien todavía no habría recibido parte de un dinero que por lo visto la hija de Rosa Benito le debería: “Se me olvidaba, ¿le devolviste el dinero que te prestó a Belén Esteban? Por cierto, ¿qué era? ¿qué compraste? ¿algún souvenir? ¿algo que te relajara?”.