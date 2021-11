Kiko Hernández, tras el ingreso hospitalario de Juls Janeiro: “Está en una situación crítica”

Tras hacerse público el incidente que provocó que Julia Janeiro y su novio, el futbolista Álex Balboa, acabaran el puente de Noviembre en las urgencias del Hospital de Getafe, se han filtrado nuevos y preocupantes datos sobre la joven, que podría haber sufrido una agresión según Sálvame.

Sergi Ferré, enviado por el programa Salvame al hospital, pudo confirmar la noticia de su ingreso en urgencias e, incluso, charlar unos instantes con la joven que se negó a explicarle los motivos por los que requería atención médica. Según el reportero, la influencer estuvo en el hospital durante horas: “Estaba desde las doce de la mañana y abandonó las instalaciones sobre las nueve y media de la noche. “Venía aquejada con un dolor en el brazo. Le hicieron radiografías”, añadía el periodista, a quien la joven identificó. “Ella estaba muy nerviosa en el momento en el que me vio, y sorprendida. Me pidió que me fuera. Ni ella ni su madre , con las que estuve hace unos días, quisieron explicarme qué había ocurrido”.

Pero han sido las palabras de Kiko Hernández las que han desatado la alarma al asegurar que no es la primera vez que se encuentra en esta situación. “No es la primera vez que va por este motivo. No es un hecho aislado. Ella está en un momento crítico y necesita la atención y el apoyo de sus padres”. El colaborador ha dejado a un lado las rencillas con sus padres, Jesulín y Maria José Campanario, y les ha mandado un mensaje conciliador: “desde aquí todo mi apoyo para Juls, para la Campanario y para Jesulín y que todo se solucione… en el juzgado”.

Aunque no han querido dar más detalles, según un testigo que ha intervenido en Sálvame, “Hubo una pelea y se fueron al hospital. Estuvieron toda la tarde, me imagino que sería por el parte de lesiones”. La joven, de momento, sigue sin pronunciarse sobre su paso por urgencias y ha evitado hacer referencia al suceso en sus redes sociales, donde prefiere posar con sus atrevidos ‘looks’, antes que entrar en cuestiones personales.

Según estas informaciones se descarta la posibilidad de que el motivo por el que haya acudido a urgencias tenga que ver con la reciente operación de pecho a la que se ha sometido Julia. En esa ocasión, la hermana de Andrea Janeiro, acudía al centro médico acompañada de su madre, Maria José Campanario. La mujer de Jesulín de Ubrique ha viajado mucho en las últimas semanas a Madrid por cuestiones relacionadas con su hija y, en una de estas últimas visitas, ha podido conoce a su nuevo novio, el futbolista africano Alex Balboa.