“Vejaciones y humillaciones”: Dulce relata el infierno que Isa P vivió en Cantora: “Le daban comida caducada”

Dulce Delapiedra reaparece públicamente este miércoles para conceder su entrevista más sincera. La que fuese niñera de Isa P ha narrado sin tapujos las supuestas humillaciones que, siempre según ella cuenta, sufrió la joven por parte de Kiko Rivera. Un testimonio inesperado con el fin de proteger a ‘su niña’ que sin duda dará mucho qué hablar durante las próximas horas.

“Cuando Isa estaba embarazada le llegaron a dar comida caducada” porque Juan, el hermano de Isabel “controlaba la comida y nos hacía comer lo caducado”, comienza diciendo sobre su etapa en Cantora. Respecto a Kiko Rivera, afirma que Isa P “está indignada” por todos los ataques innecesarios que está recibiendo por parte del Dj: “Kiko me ha demostrado que no quiere a Isa como hermana. Lleva toda la vida humillándola”, cuenta Dulce, asegurando, además que “Kiko humilló a Isa regándole con una manguera” mientras la joven “pedía ayuda pero nadie le daba auxilio”.

Un testimonio desgarrador el de la archienemiga de Isabel Pantoja en uno de los momentos más delicados del mediático clan. Cabe recordar que hace diez días Kiko Rivera se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para, entre otras cosas, arremeter contra su hermana pequeña, asegurando que la actitud de la colaboradora de Telecinco no había sido la más acertada a raíz del fallecimiento de su abuela: “A ella mi abuela le daba exactamente igual, no tenían relación. Yo he visto a mi abuela toser ahogándose y a mi hermana en el sillón de al lado estar con el móvil sin ni siquiera acercarle un vaso de agua”, aseguró el protagonista.