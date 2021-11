Antonio David ‘tumba’ a Rocío Carrasco con un nuevo mensaje tras la no reapertura de su caso por “malos tratos”

Egos TV

Hace tan solo unos días, Antonio David sorprendía con su vídeo más comentado en lo que lleva de andadura en la aventura de ‘Youtube’: ‘Carta a Jorge Javier Vázquez’. En él, el ex guardia civil se despachaba a gusto contra el conocido presentador tras las palabras desafortunadas que le dedicó a su hija, Rocío Flores.

Paso a paso, el todavía marido de Olga Moreno tiraba de hemeroteca para sacar a la luz el pasado más erróneo de Jorge Ja, pero también aprovechó para lanzarle una indirecta tras la reciente de cancelación de su obra de teatro en Murcia y los motivos de la misma: “Aquí estoy, Jorge Javier Vázquez, compungido, esperando a que regreses al teatro después de la fiesta que te estás dando”, deslizó.

El catalán ha regresado a la televisión y ha explicado en primera persona el motivo por el que se ha visto obligado a posponer su función: “Tuve faringitis aguda que se me complicó con una amigdalitis aguda, pero qué casualidad que justo estas dos funciones han sido las únicas en las que estaba el teatro lleno. Pero no bueno, no pude ir. Lo siento”.

Comprobado el éxito que ha obtenido en su último vídeo, Antonio David vuelve a la carga con este tema en un nuevo vídeo llamado ‘Las disculpas de Jorge Ja’. El ex de Rocío Carrasco ha cuestionado el perdón del presentador: “Esas disculpas me saben a poco porque las he entendido como algo forzado e interesado, donde hablas solamente de tu público del teatro y del aspecto económico, pero no de las disculpas a las personas y a lo que duele”, ha comenzado diciendo.

El ex colaborador no olvida la famosa carta que Jorge le escribió a su hija en la que le acusaba, entre otras cosas, de estar trabajando en la misma cadena que “destroza a su familia”. Es por eso que le ha vuelto a mandar un mensaje con la esperanza, o no, de que recule en sus desacertadas palabras: “Si de verdad hubiesen sido unas disculpas honestas, a la primera persona que te tenías que haber dirigido era a mi hija. He echado de menos las disculpas a las personas mayores de las que te has reído y a esas mujeres a las que has vejado, insultado y te has reído de ellas abusado de su poder”, sostiene.

“Un día dijiste que mi carrera televisiva se había acabado y se ha cumplido, pero mira por donde tengo mi canal de Youtube donde tengo voz para contestarte a ti y a todos. Dejad a mi familia y a mi hija en paz, atacadme a mí pero dejad a mi hija y a mi familia. Te metes con mi hija para hacerme daño a mí. Te pido que hagas autocrítica y reflexiones”, sentencia un tranquilo Antonio David.

Para concluir, el protagonista ha querido abordar otros temas. Por un lado, le ha mandado un mensaje a María Patiño, retándola a que saque a la luz las pruebas que demuestran que fue él la persona que pegó los carteles en Málaga con su foto y la palabra “maltratador”. Y por último, vuelve a sacar a la luz la reapertura del caso de Rocío Carrasco por “violencia de género”, algo que, ocho meses después del inicio del documental, no ha tenido lugar: “Pusisteis de manifiesto que se iba a reabrir la causa. Os recuerdo que siete magistrados supervisaron la denuncia por violencia de género y quedó sobreseída”.