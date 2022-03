Antonio Resines deja Madrid para seguir recuperándose del coronavirus

Antonio Resines pasó por uno de los momentos más complicados de su vida tras contagiarse de coronavirus. El actor pasó casi 40 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del madrileño hospital Gregorio Marañón, y su situación se llegó a complicar tanto que en algún momento los familiares y médicos se temieron lo peor. Por fortuna, el que fuera protagonista de ‘Los Serrano’ logró salir adelante, aunque todavía le queda un largo camino hasta llegar a una total recuperación. En busca de acelerar el proceso, el intérprete ha decidido dejar la capital para mudarse a un punto más tranquilo.

El actor se ha decantado por Cantabria para descansar allí “por una temporada”, tal y como indican desde ‘El Español’. En concreto, Antonio Resines se trasladará a Comillas, un pequeño pueblo de poco más de 2.000 habitantes. La localidad está muy cerca de Torrelavega, la segunda ciudad más grande de la comunidad autónoma y tierra natal del artista. Junto a él se mudará también su mujer, Ana Pérez-Lorente, que no se separó de él mientras estuvo ingresado y sigue muy pendiente de la recuperación de su esposo.

La decisión del actor obedece a las recomendaciones médicas de trasladarse a un lugar tranquilo para recuperarse. Lo cierto es que el frenético ritmo de la capital no ayuda a Resines a mejorarse después de haber pasado por una enfermedad tan complicada, y, además, el aire puro de Comillas y su proximidad al mar también le vendrá muy bien para que su capacidad pulmonar alcance su máximo después de haberse resentido por el coronavirus.

El actor Antonio Resines FOTO: Eduardo Sanz Europa Press

Allí disfrutará de agradables paseos por la costa, seguramente acompañado de su esposa, de un estilo de vida tranquilo y de su acogedora costa con vistas al mar. Un entorno idílico que permitirá a Resines recuperarse más pronto que tarde.

Vuelta al trabajo

La mudanza de Antonio Resines a Comillas será algo temporal, y en cuanto se recupere completamente, el actor tiene pensado regresar a Madrid para continuar trabajando. El actor quiere retomar los proyectos que dejó cuando cayó enfermo, y aunque todavía tendrá que pasar un tiempo hasta encontrarse del todo bien, él mismo celebró que, poco a poco, iba mejorando.

La Reina Letizia le entrega al actor Antonio Resines una de las medallas de oro al Mérito en las Bellas Artes 2022 FOTO: Eduardo Sanz Europa Press

“Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar”, dijo durante la entrega de los premios del ministerio de Cultura y Deporte, cuando doña Letizia le ayudó a bajar las escaleras que daban al escenario.