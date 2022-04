Marta Riesco sobre Olga Moreno: “En mi vida ella no pinta nada”

Marta Riesco afronta una nueva etapa personal recuperada y contenta, tras tomarse unos días de descanso por su ruptura con Antonio David Flores. “Sin miedo” y con una sonrisa en su rostro, la reportera retomó ayer su trabajo en Telecinco y esta mañana hemos podido verla de nuevo en pantalla en ‘El programa de Ana Rosa’.

Riesco ha asegurado que ha vivido “días complicados” ya que “esto no se pasa de un día para otro”, y “que está a tratamiento y que lleva con medicación desde hace 5 meses”.

“Tuve un episodio de ansiedad muy fuerte y el médico decidió que me apartara del trabajo durante unos días. Me fui a mi pueblo y estuve lo más aislada posible, intenté no ver contenido sobre mí porque me ponen muy nerviosa las mentiras, y han sido días para estar tranquila conmigo misma e intentar digerir todo lo que ha pasado”, ha relatado la periodista.

Aunque deja en el aire una posible reconciliación con Antonio David, Riesco por el momento se declara soltera y sin compromiso: “No te puedo decir si la ruptura es definitiva, el tiempo lo dirá. Como dice mi abuela ‘si es para ti ni aunque te quites, y si no es para ti ni aunque te pongas’. Si es para mí hará ver que es para mí”.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Instagram

“Jamás me arrepentiré de haberme enamorado porque es fantástico, pero me he dejado llevar porque estoy de colaboradora en un plató y no me he dado cuenta de la repercusión que mis respuestas tenían. Yo nunca miento, pero por ser sincera de más he tenido muchos problemas”, ha reconocido insistiendo en que sus declaraciones no propiciaron su ruptura.

Una ruptura que la propia Marta anunció en directo hace casi dos semanas en ‘Ya son las 8′: “Debería haber mantenido más el tipo. Me dejé llevar por mis sentimientos y no es congruente con alguien que no quiere ser personaje público. Yo no hago cosas con doble sentido y sigo pensando lo que dije llorando de que estoy cansada de ser la única que tira del carro. No tendría problema en contar lo que pasó para que no viniese a mi cumpleaños, pero no fue una pataleta de niña pequeña. El que no viniese no fue el motivo fundamental por el que dije ‘no puedo seguir tirando de este carro’”. “Han pasado muchas cosas, que he pedido que se me respete y pida que mueva ficha por encima de otras cosas, y no se ha hecho”, ha aclarado.

Pero Marta Riesco cambia el rostro cuando sus compañeros le preguntan por Olga Moreno y su divorcio de Antonio David: “La verdad en todo siempre sale a la luz, vamos a ver si se hace, no se hace, si se ha pedido o no, si está enamorado de mí, si va a estar con Olga...”. “Él ha roto públicamente y en mi vida ella no pinta nada”, ha concluido muy segura de sí misma.