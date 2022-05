Belén Esteban hace públicas las imágenes de su rehabilitación: “Estoy trabajando duro para ponerme bien”

Ha pasado más de un mes desde que Belén Esteban sufría un inesperado a la vez que aparatoso accidente en ‘Sálvame’ mientras realizaba una prueba que imitaba los juegos de ‘Supervivientes’. La colaboradora cayó al suelo y se rompió la tibia y el peroné, unas fracturas importantes por las que se vio obligada a pasar por quirófano.

Belén Esteban en una imagen de redes sociales FOTO: Instagram

Noticias relacionadas Demanda. David Valldeperas y Paz Padilla se enfrentan en los tribunales

Desde entonces, la tertuliana se ha mantenido alejada del foco mediático y las noticias sobre su estado de salud han llegado a cuentagotas. De hecho, ha sido ella misma la que a través de sus redes sociales ha ido facilitando el parte médico de su evolución: “Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. El día 25 de Abril sufrí una caída que me ocasionó una Fractura de Tibia y Peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de Mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien. Quiero dar las gracias a la prensa, pero pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al médico ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros”, escribió Belén Esteban hace dos semanas en sus redes sociales.

Ahora, la colaboradora de ‘Sálvame’, ha compartido nuevas imágenes sobre su evolución. Unas fotografías en el hospital en las que aparece sonriente, feliz y esperanzada, ahora que se encuentra inmersa en su recuperación.

“Gracias es la única palabra que puedo decir, trabajando duro para ponerme bien que es lo que deseo”, ha escrito en sus redes sociales, haciendo uso de ellas para trasladar a sus miles de seguidores todas las novedades sobre su estado de salud. Y es que, aunque estén siendo unas semanas complicadas que han cambiado su vida, Belén Esteban no pierde la esperanza de recuperarse más pronto que tarde para volver a su rutina habitual.