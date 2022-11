Esto es lo que piensa Elena Tablada sobre Javier Ungría tras ver a su todavía marido con otra

Han pasado cuatro meses desde que Elena Tablada anunciase y confirmase públicamente su separación temporal con Javier Ungría, asegurando que necesitaba parar y darse un respiro para poder comprobar en qué consiste su felicidad.

Después de seis años de relación de una hija en común, la diseñadora dejaba entonces en el aire una posible reconciliación: “El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos”.

Elena Tablada y Javier Ungría en una imagen de archivo FOTO: Iván Martínez GTRES

Una ruptura que ya apunta a que será definitiva, después de que Tablada haya tenido que ver a su ex muy cómplice con otra mujer durante una velada en Madrid. Unas imágenes a las que Elena ha reaccionado de la siguiente manera: “Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla” ha confesado visiblemente afectada ante lo sucedido. “Todo tiene su proceso, pero ahora estoy enfocada en mis hijas y la felicidad de mis hijas”, ha concluido sobre este asunto del que quiere pasar página.