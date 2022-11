MasterChef Celebrity: la expulsión de Xavier Deltell y las mil y una polémicas de Daniela Santiago

La gala 9 de ‘MasterChef Celebrity’ no ha sido una gala cualquiera. La expulsión de Pepe Barroso ha hecho mella en sus compañeros, quienes han tenido que descifrar unos jeroglíficos gastronómicos durante la noche de este lunes con el fin de adivinar el plato que cocinarán a través de sus ingredientes.

La polémica no ha tardado en aparecer entre los comensales a raíz de que María Escoté reprochase la desacertada actitud de Daniela Santiago en la prueba de expulsión de la pasada semana, cuando la actriz impuso su opinión de salvar a Lorena Castell diciendo “O se salva Lorena o no se salva nadie”, mientras el resto de sus compañeros optaron por salvar a Manuel. Esta no es la primera vez que Daniela tiene problemas con sus compañeros.

La Terremoto de Alcorcón y Susi Caramelo han sido los dos rostros conocidos que han visitado esta noche las cocinas más famosas de la pequeña pantalla para aportar su granito de arena y, como no podía ser de otra manera, su sentido del humor. Además, Adrián, Patricia, David, Jokin y Luismi, exconcursantes de la edición anónima de MasterChef, también han estado presentes durante esta gala, siendo los encargados de catar a ciegas los platos de los aspirantes.

Durante la prueba de exteriores, Daniela Santiago ha comenzado a encontrarse mal y se ha visto obligada a abandonar su cocinado en dos ocasiones debido a su estado de salud. Para tranquilidad de todos, ha quedado en un susto.

El momento de la expulsión ha sido uno de los más tensos de la noche. En esta ocasión, el jurado de MasterChef Celebrity ha decidido que el que debe abandonar las cocinas en esta ocasión sea Xavier Deltell.

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @Xavierdeltell tras un reto intenso en el que se ha entregado hasta el final https://t.co/eeyJSoRveW pic.twitter.com/TIzPwcM1ur — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2022

“Me voy súper contento porque vine a divertirme, el equipo y los compañeros son estupendos. Y un aviso para futuros aspirantes es que vengan a pasárselo bien”, ha deslizado el catalán visiblemente emocionado.