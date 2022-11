Antonio Rossi debuta como presentador: “Nunca tuve una ambición desmedida pero siempre he querido trabajar en televisión”

Tiene cuarenta y tres años, y aunque tiene toda la vida por delante, le respalda una trayectoria profesional televisiva que muchos quisieran tener. Antonio Rossi, conocido por el gran público por ser uno de los colaboradores más consolidados dentro de ‘El Programa de Ana Rosa’, ha logrado cumplir uno de sus sueños de la mano de Telemadrid, y lo ha hecho debutando como presentador en el programa ‘La Vida en Rosa’, que ya ha comenzado a emitirse los domingos a mediodía.

Aunque todos saben quién es, son muy pocos los que conocen a Antonio más allá de los focos. Ilusionado con este nuevo proyecto, ha hablado largo y tendido con ‘LA RAZÓN’ sobre su nueva aventura profesional, sobre redes sociales y política, y sobre el mundo de la televisión y lo que no siempre ve el espectador. Pasen y lean.

- Nueva oportunidad y nuevo reto para ti, Antonio... ¿Cómo lo estás viviendo?

Lo estoy viviendo con muchísima ilusión y humildad. Los datos del primer programa nos han respaldado y han sido muy buenos. Hay muchas cosas que mejorar, que retocar y que matizar para seguir evolucionando y hacerlo lo mejor posible. La verdad es que esta propuesta la recibí feliz y estoy encantado de que Telemadrid haya abierto la ventana al corazón y de que hayan pensado en mí para esto, porque para mí es un salto profesional que quiero aprovechar

- Y eso que hasta ahora no te ha ido nada, pero que nada mal...

No, la verdad es que no podía quejarme. Yo nunca he tenido una ambición desmedida, y aunque siempre he querido trabajar en televisión, nunca me había puesto metas como es el caso de ser presentador de televisión... Yo ya estaba muy feliz, y sigo estándolo, en el mejor programa de televisión, que es ‘El programa de Ana Rosa’, y estoy convencido, pero eso ya ha aumentado mi felicidad y voy a luchar para estar a la altura, porque mi objetivo es que consigamos emitir los sábados y los domingos

- La gente que te quiere se habrá alegrado muchísimo por ti, pero, ¿han existido pequeñas envidias?

Si ha generado alguna envidia yo no me he enterado. Te puedo decir que todo lo que he recibido ha sido bueno. Yo no me llevo mal con nadie, y si en algún momento he tenido algún problema con alguien ha sido por algo laboral. Yo siempre intento no llevarme a lo personal los temas del trabajo porque eso no es algo que beneficie. Yo tengo muy claro que siempre he ido a la tele a trabajar

- Pero tienes amigos dentro de ella...

Sí, de hecho una de las primeras amigas de verdad fue María Patiño, desde los inicios en los años 90 cuando ninguno de los dos salíamos en la tele y trabajábamos en la calle

- Ahora competís en día y hora

No hay nada de pelusilla. Ella se alegra de todo lo que me pasa a mí y yo de todo lo que le pasa a ella. Yo creo que hacemos dos programas absolutamente diferentes, ella en nacional y yo en la autonómica, con públicos totalmente diferente. No creo que seamos competencia como tal

- Otra amiga tuya, Belén Esteban, dio promoción de tu nuevo programa en sus redes sociales

Sí, ella lo compartió porque somos muy amigos y nos adoramos, y estoy muy agradecido. María también lo quería hacer y le pedí por favor que no lo hiciera porque no sabía la repercusión que eso podía tener. Yo sé que cuento con su apoyo y le dije que no hacía falta que hiciese nada más, porque no tiene necesidad de que nadie le diga nada por eso. Le tuve que parar los pies (risas)

- Imagino que es complicado separar lo profesional de lo personal y tu caso con María Patiño es un ejemplo, sobre todo a raíz del tema de Rocío Carrasco

Yo separo las cosas. No tienes que estar de acuerdo con la gente en todo, y hay que ser por inteligente porque por encima de todo está la amistad. Al ser un tema de vísceras lo que hay que hacer es dar un paso atrás, respirar, dejar que la cosa se enfríe y volver a retomarla donde estaba antes de esa pequeña bronca

- Dicen que le has quitado el puesto a tu amiga Sonia Ferrer (risas)

No le he quitado el programa a nadie porque el programa de Sonia se acabó hace años. Esto no ha sido un ‘quítate tú' y ‘ponte yo’. Al revés, yo estoy agradecido a Telemadrid de que haya dado cabida al corazón

- También dicen que ha sido Isabel Díaz Ayuso la que te ha dado este programa...

(Risas) ¿Qué tiene que ver Ayuso con mi programa? Porque de verdad que no lo sé... No entiendo qué tiene que ver que yo ponga dos tuits porque tengo opinión política, con esto

- ¿Te siguen afectando las críticas en redes sociales?

Yo en mis redes sociales soy el Antonio Rossi ciudadano y no hablo de trabajo. Se les da un valor muy grande a unos comentarios de avatares que es que no son nada. Es de risa, y no entiendo la gente que piensa que nos dan programas por poner tuits. No sé qué pasaría el día que critique a Ayuso porque haga algo que no me gusta... (risas)

- ¿Y durante el primera docuserie de Rocío Carrasco? Fue un tema muy polarizado en redes sociales

He intentado ser lo más profesional posible, y hay veces que me quedo asombrado porque me pregunto si la gente escucha realmente lo que decimos en la tele, porque solo se quedan con una palabra. Desde el tema de Rocío Carrasco es cuando empecé a quitarme todo, y desde entonces casi no veo lo que me pone la gente. Yo siempre he ido por mi camino, y de las decisiones importantes que he tomado no me he equivocado en ninguna, y cuando he querido decir que no pues lo he hecho, y lo he hecho asumiendo los riesgos

- Esta es una profesión muy sacrificada

Muchísimo. En mi caso yo he sacrificado muchísimas cosas por esto a lo largo de mi vida, y aunque no quiero machacarme, no me arrepiento de ninguna decisión pero sí he sacrificado de lado cosas personales

- Muchos compañeros periodistas que trabajan en televisión han decidido no ser padres, ya sea porque no han sentido la llamada o por todo lo que implica esta profesión

Yo nunca he querido ser padre y eso lo he tenido claro desde siempre. No he sentido la llamada ni he tenido la mínima sensación paternal, por lo que en este tema, ni frío ni calor. En cuanto al amor, a mí me ha venido justo cuando yo he estado convencido de ello. Antes de eso yo creo que no estaba preparado, o directamente no tenía ni tiempo para mí, como para dárselo a otra persona

- Hay un antes y después en Antonio Rossi, tanto físicamente como a nivel personal

Yo en las redes soy yo pero fuera de la tele. En el momento en el que hay una persona que forma parte de mi vida y que quiero que esté ahí, lo muestro con total naturalidad (aunque me controlo). Al principio todo cuesta porque sé aquello iba a ser un tsunami, pero más por Hugo y por su entorno, porque no sé si iban a estar preparados. Hugo es una persona a la que quiero y lo último que quiero es que sufra

- Estás acostumbrado a ser tú el que maneja las entrevistas, y ahora que estás en el otro lado, ¿cómo te sientes?

Yo no doy entrevistas, yo las hago. Ese ha sido siempre mi lema. Sé que tenemos que dar entrevistas para que la gente conozca esto, nos respalde y para que los madrileños estén ahí. Cuando me planteé esto de las entrevistas yo sé lo que me van a preguntar porque sé la entrevista que yo haría. Tenía la opción de no hablar de ciertas cosas o la de hablarlas con naturalidad. Opté por la segunda, porque sé que la gente me va a tratar bien. Tengo que ser profesional, y si me abro un poco más pues aquí estoy

- ¿Cómo es Antonio Rossi fuera de los platós?

Soy el tío más normal que existe. Soy un poco seta, no entiendo los chistes y soy un horror. Soy muy simple para todo, porque yo me levanto pronto y tengo mi rutina y de ahí no salgo. Me acuesto prontísimo, el día siguiente a eso de las seis de la mañana me veo los programas y me leo las cosas que nos interesan a nosotros. Mi tiempo libre lo dedico a cenar y a irme de copas con mi chico... Llevaba mucho tiempo sin pisar la noche y ahora lo hago gracias a que tengo pareja

