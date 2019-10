Así fue el "romance prohibido" entre Julio Iglesias y una adolescente argentina

Julio Iglesias mantuvo una relación con una joven modelo argentina y menor de edad a la que doblaba en edad. La modelo y actriz Mónica Gonzaga, de 61 años, reveló en una entrevista en el programa "Podemos Hablar", presentado por Andy Kusnetzoff en Telefe (Argentina), que tuvo un romance con el cantante español cuando ella tenía 16 años. Gonzaga recordó que Iglesias tenía 33 años cuando se conocieron: "me había ido a un concurso de belleza a Venezuela. Empezamos a hablar, fuimos a ver el espectáculo y bueno, pasó...", recordó. Según Gonzaga si se hubiera producido hoy en día Julio Iglesias no podría volver a salir de casa.

El presentador le preguntó a la actriz que si el cantante español no tuvo reparo en mantener una relación a pesar de que ella era menor y la gran diferencia de edad entre ambos. Gonzaga respondió clara y concisa: "No, yo tampoco. Lo viví como algo natural, lo pasé bárbaro, hice una gira por Venezuela. Nunca me pregunté sobre su nuestra relación estaba bien". Asimismo, dijo que siguieron manteniendo encuentros esporádicos durante 10 años. En una de las ocasiones en las que se vieron, Iglesias la llevó a conocer la casa de Frank Sinatra. "Nos dejaron la casa de Sinatra porque Julio metía a mucha gente en sus shows. Cuando vos metés en Las Vegas a mucha gente, te dan lo mejor. Era una casa divina, alucinante, con un piano de cola enorme. Éramos una banda gigante y lo pasamos muy bien".

Una de las anécdotas que Gonzaga recordó versó sobre uno de los encuentros con el cantante, cuando ella llamó a su ex pareja e Iglesias le quitó el teléfono y le dijo "Aquí está tu mujer. Así que quédate tranquilo que la cuidamos". Según Gonzaga, "Julio era un personaje muy loco. Quería tener hijos, pero mi madre me decía 'no se te ocurra tener un hijo con eses español que te deja tirada en cualquier lado".