Así se ligó Úrsula Corberó a Chino Darín y así se derriten ambos al proclamar su amor

Popularmente la conocimos en ‘Física o química’, aunque Úrsula Corberó lleva desde que era una niña pequeña dedicada al mundo de la interpretación. Desde siempre ha tenido claro que quería ser actriz, pero ahora que es adulta se ha propuesto ser una de las mejores. Lo está logrando, con papeles icónicos que le han dado fama internacional. A sus 35 años, la intérprete que dio vida a Tokio en ‘La Casa de Papel’ o a Rosa Peral en ‘El cuerpo en llamas’ aterriza este martes en ‘El Hormiguero’ para charlar una vez más con Pablo Motos, acompañada de su compañero en ‘Chacal’, Eddie Redmayne. No es su primera intervención en el programa de Antena 3, donde ya ha dejado muchas píldoras sobre su vida personal y también anécdotas para el recuerdo que han conquistado a la audiencia. Así, ahora esperan conocer un poco más de su relación con Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín que ha anidado en su corazón convirtiéndose en su otra mitad. Están enamoradísimos.

Úrsula Corberó y Chino Darín larazon Instagram

De familia humilde, Úrsula Corberó peleó muy duro para alcanzar sus sueños en el mundo de la interpretación. Nació en San Pedro de Vilamajor, un pueblo a poco más de 60 kilómetros de Barcelona. Tanto trabajo le ha hecho valorar lo que ha conseguido a lo largo de su fructífera carrera, al seguir el ejemplo de su padre, que vendía muebles que él mismo restauraba y fabricaba, así como su madre, que se quedó embarazada a los 17 años de su hermana y trabajó en sinfín de puestos para sacar adelante la familia, ya sea como florista, limpiadora de casas, vendedora de colchones, corsetera e incluso pescadora. Así, la actriz, que despuntó a partir de los seis años como niña de anuncio, sabe muy bien lo que es luchar por sacar adelante a los seres queridos, algo que parece dispuesta a hacer al lado de Chino Darín, quien se ha convertido en el dueño de sus desvelos.

Se conocieron en el rodaje de ‘La embrujada’ en 2016 y desde entonces se han convertido en inseparables. Desde el primer instante, pues Úrsula Corberó se presentó a él directamente como “¡Hola, soy tu novia!”, lo que sin duda dejó al actor boquiabierto: “La primera vez que lo conocí al Chino yo estaba haciendo las pruebas de vestuario. Eso que hacemos los actores, que nos cambiamos delante de todos sin conocernos. De repente él llegó, yo no lo había visto nunca y lo primero que le dije fue eso. Se lo dije porque yo actuaba como su pareja en la serie, pero iba con segundas”, confesaba la actriz divertida en Telefe.

Úrsula y Chino Darín larazon

Él también habla maravillas de su chica, al destacar que “me ha enseñado mucho sobre lo que es el pico y pala del actor. Ella es una currante increíble. A muchos les sorprendería ver la cantidad de trabajo, esfuerzo y dedicación que pone detrás de cada uno de sus proyectos”, aseguraba en una entrevista a ‘Versión Española’ en TVE. “Es casi una obsesión. Es una persona que se obsesiona mucho con el trabajo y con cada detalle del trabajo. No hay nada liberado al azar, es realmente meticulosa”, le aplaudía en lo profesional. Pro Chino Darín también ha hablado de Úrsula Corberó en lo personal, aunque suele mostrarse receloso con su intimidad: “La conocí trabajando en una serie antes de empezar a salir como pareja y lo primero que me sorprendió de ella es su chispa, su energía, su alegría y ese don que tiene de levantar un muerto cuando las cosas no salen”. Ella, enamoradísima, al recoger el Premio Ondas, no pudo más que dedicárselo: “Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida. Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo primero con uno mismo”.