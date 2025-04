Hiba Abouk y la inesperada foto con su exmarido, Achraf Hakimi: ¿reconciliación?

El divorcio nunca es sencillo para nadie, pero para Hiba Abouk y Achraf Hakimi fue especialmente complicado. Las circunstancias que rodearon el final de su historia de amor son delicadas, ante acusaciones de supuestas violaciones por parte del futbolista marroquí. Pero siempre les unirá el amor que sienten hacia sus hijos, por los que siguen en permanente contacto y por los que tratan de ofrecer una imagen de normalidad.

Tanto, que ha llegado a despistar mucho a los seguidores de la actriz, que se han sorprendido a ver una de sus últimas publicaciones en redes sociales. En Instagram, a modo de resumen lo más bonito que le ha traído este mes de marzo, la intérprete la exnovia de Antonio Revilla ha incluido a su exmarido. ¿Han vuelto? ¿Están acercando posiciones y se podría hablar de una reconciliación? Sea como fuere, la posibilidad está ahí y ya la manejan sus seguidores.

La foto que Hiba Abouk hace a Achraf Hakimi

La actriz siempre ha querido mantenerse al margen de la polémica que arrastró su marido y que llevó su matrimonio al fracaso. De ese tema no quiere hacer mención pública. Sí que ha hablado en ocasiones, especialmente para dejar constancia de que su compromiso con él es fuerte, pues trabajan en equipo para que a sus hijos Amín y Naim no les falte de nada. Algo que están cumpliendo, a juzgar por la imagen que ha tomado la propia Hiba y que muestra una tierna escena familiar entre su ex y uno de sus hijos.

Achraf está distraído trasteando con la Tablet con su hijo mayor, que ya tiene cinco añitos. Tirados en el suelo y recostados sobre el sofá, padre e hijo juegan juntos y fortalecen su vínculo ante la atenta mirada de la actriz. Una escena que la enterneció, de ahí que quisiese guardarla para el recuerdo, además de compartirla con sus seguidores al resumir sus últimas semanas: “Gracias marzo por tanto aprendizaje, por los duros momentos que me recordaron lo fuerte que soy. Gracias marzo por conectarme con mis amigos, por los que siempre se quedaron y también por los que se han ido. ¡Gracias marzo por TODO!”, escribía en el post en el que incluía a su ex.

Achraf Hakimi con su hijo Amín en una foto hecha por Hiba Abouk Instagram

Lo que ha dado pie a que todos hablan de una posible reconciliación entre el futbolista y la actriz es lo insólito de esta fotografía. Desde que se produjo su separación a principio de 2023 no volvieron a dejar constancia en redes sociales el uno del otro. Ahora, por sorpresa, Hiba Abouk lo incluye en un carrusel de imágenes que muestran por qué está agradecida este mes de marzo. Achraf Hakimi siempre estará presente en su vida, pero parece que también comparten buenos momentos familiares que le están ayudando a superar el dolor que arrastra por su ruptura de Antonio Revilla.