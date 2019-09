Britney Spears pierde la custodia de sus hijos

Tal y como ha explicado Mark Kaplan, el prestigioso abogado que representa a Kevin Federline, ex marido de Spears, hace unos días tuvo lugar un encontronazo con el padre de la cantante, Jamie, en el que se enfrentó a Sean, el hijo mayor de ambos. Al parecer, el abuelo habría zarandeado a Sean, de 13 años, frente a su hermano Jayden, de 12, momento tras el que la cantante había sacado a sus hijos de casa. “Britney hizo lo correcto y se llevó a los niños fuera de allí”, explicó el letrado.

Tras el altercado, Federline se presentó ante la Policía acusando a su ex suegro y con la intención de pedir una orden de protección para sus hijos. Kaplan explicó que no había continuado con el proceso ya que el abogado de la artista se estaba ocupando del tema. Sin embargo, el asunto no se ha quedado ahí. Preocupado por el bienestar de sus hijos, el ex marido de la cantante presentó el día 28 de agosto una petición para modificar el acuerdo de custodia que tenían. Hasta ahora, este estipulaba que los niños repartieran su tiempo al 50% entre sus padres, aunque según explicó el abogado, desde hacía aproximadamente un año pasaban casi el 90% del tiempo con el padre y el 10% con la madre. Tal y como informó “People”, el nuevo acuerdo se ha hecho oficial y las visitan de Britney tendrán que ser supervisadas.

Pese a esto, Kaplan ha asegurado que el padre quiere que sus hijos sigan teniendo contacto con su madre. Aunque tras su separación el matrimonio acordó la custodia compartida de sus hijos, cabe recordar que el bailarín pidió poco después, la custodia total de Sean y Jayden que tenían entonces 22 y 10 meses respectivamente, debido al ingreso de la artista en una clínica de desintoxicación tras sufrir una importante crisis. El acuerdo se fue modificando con el tiempo hasta que ambos volvieron a compartir de nuevo su custodia, hasta ahora, que vuelve a cambiar.

Una persona cercana a Britney aseguró para “People” que la cantante se encuentra bien, a pesar de haber comenzado el año con algunas dificultades que la llevaron a ingresar en un centro de recuperación para someterse a un tratamiento de “bienestar general” para poder afrontar los problemas de salud que tenía su padre.