Harry y Meghan se apuntan a la inversión eco

Los Sussex no están dispuestos a recluirse en California alejados del bullicio mediático, que tanto les angustiaba en Reino Unido. El acuerdo que firmaron hace meses con Netflix está dando grandes alegrías a Meghan Markle y el príncipe Harry, y ya han sido confirmados grandes proyectos audiovisuales para 2022. Es el caso de la serie animada «Pearl» o el documental «Heart of Invictus». Pero no es lo único en lo que quieren enfocarse los duques de Sussex, a través de su vehículo empresarial, la Fundación Archewell.

Según el último comunicado emitido a través de la propia productora, el nieto de Isabel II y la ex actriz habrían ido un paso más allá y habrían decidido adentrarse en el negocio de las inversiones sostenibles. A partir de ahora serán socios de Ethic, una compañía de tecnología financiera que promueve la inversión sostenible, un factor con el que el matrimonio se siente muy identificado. «Creemos que es hora de que más personas se sienten a la mesa cuando se toman decisiones que afectan a todos. Queremos repensar la naturaleza de la inversión para ayudar a resolver problemas globales a los que nos enfrentamos todos», podía leerse a través de la web de Archewell. «Nuestra asociación con Ethic es una de las formas en que ponemos nuestros valores en acción», finalizaban.

Por ello anuncian, a través de su web, un plan sostenible para lograr el objetivo «Cero Neto 2030», lo que significa reducir el 50 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en términos absolutos para esa fecha, a través del uso de fuentes de energía renovables en todos los países donde está presente la organización, así como mejoras en materia de eficiencia energética y reducción de las emisiones de CO2. Según anuncia la Fundación de los duques –creada tras el nacimiento de Archie, el primer hijo de la pareja: «A medida que los líderes mundiales se reúnen en la COP26 para comprometerse con soluciones para nuestra crisis climática, todos en Archewell, liderados por el duque y la duquesa de Sussex, compartimos nuestro compromiso hacia un futuro más sostenible convirtiéndonos en cero emisiones para 2030. Nuestros cofundadores, el príncipe Harry y Meghan, tienen un compromiso duradero con el planeta, tanto juntos como antes de su unión, con proyectos y asociaciones globales que se remontan a más de una década», manifestaron el príncipe Harry y Meghan Markle a través de Archewell.

«Casi todas las actividades de la vida diaria dan como resultado la liberación de carbono a la atmósfera, y la suma total de esas emisiones se considera nuestra ‘’huella de carbono’'. Si bien hemos tomado decisiones activamente para compensar y equilibrar esta huella de carbono, ahora, con las herramientas proporcionadas por las organizaciones asociadas, sabemos que todos podemos hacerlo mejor. Podemos emitir cero emisiones y esto es lo que nos comprometemos a hacer», señaló la fundación de los Sussex.

La aventura de la sostenibilidad es otro de los hitos de esta mediática pareja que no deja de sorprender al mundo con cada causa a la que se enganchan. Sin duda, la fundación nos deparara un sinfín de sorpresas. Aunque originalmente se creó para canalizar la labor solidaria que Meghan y Harry ya ejercían en Reino Unido, ahora se ha convertido en el vehículo perfecto para canalizar cualquier iniciativa, lucrativa o no. Lo que está claro es que la pareja pisa fuerte y busca su lugar en el «hall of fame» estadounidense. Ahora a través del cambio climático.