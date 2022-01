El curioso encuentro de Emma García con la Reina Sofía en un avión

La “interrupción” de la relación matrimonial de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina a raíz de la publicación de las fotografías en las que el ex duque de Palma aparece paseando por la playa con Ainhoa Armentia ha acaparado la atención mediática esta semana y el asunto sigue dando qué hablar. Como no podía ser de otra forma, en ‘Viva la vida’ han querido abordar esa cuestión y algunos colaboradores han destacado el papel de la Reina Sofía, que por lo visto ha sido uno de los principales apoyos de la hermana del Rey Felipe VI. En este sentido, Emma García ha querido compartir una curiosa anécdota que compartió con la emérita a bordo de un avión.

Al parecer, la presentadora de ‘Viva la vida’ coincidió con la Reina Sofía mientras ambas viajaban en aeronave, y aunque no ha querido aportar muchos más detalles, como el lugar de destino o si intercambió un saludo con ella, Emma García sí ha querido destacar “el papel de abuela” de la madre del Rey Felipe VI. Por lo visto, la emérita volaba con alguno de sus nietos y nos les quitó ojo a lo largo de todo el trayecto, mostrando su lado más cercano y familiar ante todos los pasajeros.

Emma García FOTO: Jesus Briones GTRES

Quien también ha podido tratar a la Reina Sofía en las distancias cortas fue Terelu Campos, quien la define como una mujer “encantadora y atenta”. En más de una ocasión, la colaboradora ha recordado que ella y su madre fueron invitadas a una recepción con la emérita por su carrera en televisión, y la malagueña recuerda que mostró mucho interés en su trabajo. “Preguntaba mucho y quería saber cómo se hacían las cosas, fue muy amable, de verdad”, ha explicado la hermana de Carmen Borrego.

En cambio, no ha dedicado palabras tan amables al Rey Juan Carlos I. Aunque la mayor parte de sus compañeros han coincidido en elogiar su cercanía y sencillez, Terelu Campos ha reconocido que a ella no le dio buena impresión el día que pudo conocerlo. “Creo que soy la única, a mí no me pareció el hombre campechano del que todo el mundo habla”, ha sentenciado la tertuliana.