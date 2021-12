Primicia: La Princesa Leonor regresa de Inglaterra con algún kilo más

Con más de media hora de retraso, al filo de las diez de la noche, aterrizaba en la terminal satélite de la T4 el vuelo IB3161, procedente de Londres. En él, ocupando un asiento en clase Business, en la fila 6, una joven rubia no pasó desapercibida a pesar de llevar la preceptiva mascarilla. Leonor, la hija de los Reyes de España, rodeada de cinco guardaespaldas que se sentaban a su lado y en la fila de atrás, era la última pasajera en entrar en el avión. Muy tímida y tratando de no llamar la atención, se sentaba en su asiento y se entretenía con su Smartphone, a la espera del despegue.

El vuelo que tiene una duración habitual de dos horas y media llegó con casi cuarenta minutos de retraso. El motivo: un problema técnico con la marcha atrás, según explicó el comandante de la nave a los pasajeros, y que provocó que despegara media hora más tarde del aeropuerto de Heathrow de Londres. La princesa aterrizó a las 21.50 horas en la pista satélite, la más alejada del aeropuerto, fue la primera en salir del avión. Aunque no hemos podido confirmarlo, es muy probable que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, así como su hermana acudieran al aeropuerto a recogerla, aunque, a diferencia del día que partió para Inglaterra, la Casa del Rey no ha facilitado a los medios ninguna foto de su llegada a España.

Los Reyes despidiendo a su hija la Pincesa Leonor FOTO: Casa de S.M. el Rey Casa de S.M. el Rey

Leonor ha engordado varios kilos en Inglaterra según la testigo que ha hablado en exclusiva para LA RAZÓN

LA RAZÓN ha tenido acceso en exclusiva al testimonio de una viajera que viajó con la heredera y que no perdió detalle de lo sucedido durante el vuelo. “Me di cuenta de que era ella porque entró la última y rodeada de dos escoltas visibles, dos hombres de mediana edad. Después observé que no eran los únicos ya que, en la fila anterior, había otros tres: dos hombres y una mujer más jóvenes, vestidos de manera informal, que parecían una familia. Me di cuenta de que formaban parte de su equipo de seguridad porque hablaban con los que acompañaban en la misma fila a la Princesa. Además hubo otra anécdota que les puso al descubierto. Un pasajero de turista se dirigió al baño de business y, entonces, uno de los escoltas de la fila 7 se levantó y la chica le paró al darse cuenta que el hombre se había equivocado y no representaba un peligro”.

Nuestra confidente asegura que Leonor de Borbón, que facturó su equipaje, dos maletas de mano, fue la última en entrar y la primera en abandonar la aeronave, junto sus dos guardaespaldas “visibles”. “Es rubísima, llevaba el pelo recogido en una coleta, y vestía de manera informal, con vaqueros. No me pareció tan alta como creía, calculo que medirá 1,70, ni tan delgada como en las fotos de este verano. Estaba más gordita que en verano. Está claro que ha engordado en el internado” asegura nuestra testigo.

La Princesa de Asturias pasará tres semanas de vacaciones en España que dedicará a su familia y amigos

Aunque se creía que la Heredera al Trono ya se encontraba en Madrid, debido a que las clases en el Atlantic College de Gales, finalizaron el pasado 10 de diciembre, LA RAZON ha podido hablar con una persona que viajó en el mismo vuelo de Leonor de Borbón ayer, martes 14 de diciembre. La princesa de Asturias estará en España hasta el 5 de enero, día en que deberá reincorporarse a sus clases en su internado, pues en el Reino Unido no se celebra la festividad de Reyes Magos.

El rey Felipe y la Reina Letizia con la princesa Leonor y la infanta Sofía en el posado de verano en el Palacio de Marivent. Agosto de 2019. FOTO: Chema Clares GTRES

De momento y a pesar de su presencia en España, Zarzuela no tiene previsto en su agenda ningún acto de la princesa. Está de vacaciones y, como cualquier chica de su edad, dedicará su tiempo a ver a sus amigos españoles y a disfrutar de las fiestas navideñas con su familia. Quizás, sea en alguna de estas salidas privadas, donde se pueda captar alguna imagen de la primogénita de los Reyes en nuestro país. Aunque esta vez, debido al calendario escolar del prestigioso centro internacional en el que cursa bachillerato, no será fotografiada junto al resto de la Familia Real en casa de su abuelo materno, Jesús Ortiz, donde se reúnen todos para tomar el tradicional Roscón de Reyes.