La primera imagen de la princesa Charlène tras anunciar su regreso a Mónaco

Desde que se anunció el pasado 14 de marzo el regreso de Chárlene de Mónaco al principado, aún no se había visto ni rastro de la princesa. Después de estas un año ausente por problemas de salud, la Casa Real de Mónaco anunciaba a través de un comunicado oficial la vuelta de la mujer del príncipe Alberto. En el escrito se proclamaba que la princesa se encontraba “feliz” de haberse reencontrado con su familia e informaba que “en las próximas semanas podrá retomar completamente sus actividades oficiales”. Pero, a pesar de volver a retomar su agenda, Charlène no iba a vivir aún en Palacio. En cuanto la salud se lo permita, la Princesa podrá disfrutar de la alegría de convivir con los monegascos, algo que tanto ha echado de menos”, decía el comunicado.

Desde entonces, se sabía que la princesa Charlène se encontraba en el Monte Agel, sitio fronterizo de Mónaco con Francia, en una masía propiedad de los Grimaldi, y no en el Principado. La mujer de Alberto II había elegido ese sitio como lugar de recuperación y descanso, antes de volver a retomar su actividad oficial y reaparecer en la vida pública.

Princess Charlene of Monaco FOTO: Pool/ABACA GTRES

La sudafricana es, sin duda, una de las mujeres más buscadas ahora mismo por la prensa internacional y, la primera imagen de ella tras su ausencia, ha sido captada en el aeropuerto de Niza. Charlène de Mónaco ha sido pillada tomando un avión para ir a una cita médica. La aristócrata se dirigía a Suiza para asistir al centro psiquiátrico donde estuvo ingresada cuatro meses para realizar un chequeo médico.

Lo que más ha llamado la atención de su imagen ha sido el cambio de look al que se ha sometido. La mujer de Alberto es Mónaco se ha cortado el pelo y luce una apariencia diferente a la última vez que se le vio, con un rubio aún más platino. A pesar de haber sorprendido con esta nueva apariencia, no es algo a lo que no nos tenga acostumbrados, ya que siempre ha sido una mujer muy atrevida en su estética. Quizá, la visita al centro médico marque el principio de la vuelta definitiva de Charlène.