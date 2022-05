Meghan Markle “no entendía” su papel cuando se unió a la familia real

Tina Brown, la ex editora de Vanity Fair y escritora real, continúa con la promoción de su último libro ‘The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil’, donde ha vuelto a pronunciar unas polémicas palabras sobre la duquesa de Sussex, afirmando que Meghan Markle “no entendió” su papel cuando se unió a la familia real.

En el programa Lorraine de ITV, la autora desvela que Meghan se fijó en el ejemplo de la princesa Diana y pensó que podría seguir el mismo camino, pero que no entendió la “gran cantidad de tareas muy monótonas” que Lady Di realizó en nombre de la firma antes de convertirse en el icono que es hoy: “No le gustaba en absoluto. Para ella, todo el trabajo de representación de suprimir tus propias opiniones y representar a la monarquía era un anatema”.

“Creo que esa era su sensación fundamental de incomprensión de lo que iba a suceder cuando se uniera a la familia real: veía los palacios y a Diana como una superestrella humanitaria mundial, pero olvidaba que durante 16 o 17 años Diana trabajó como un perro dentro de la familia real haciendo una gran cantidad de tareas muy monótonas. Fue su carisma lo que la hizo tan especial”, señaló Tina Brown.

“En realidad, Diana siempre fue un agente de cambio desde dentro. No dejó la familia real porque dijera ‘me voy’, sino porque se divorció. Su marido no estaba enamorado de ella, esa fue la agonía para ella. Hizo lo que pudo. Tomó ese sufrimiento y lo convirtió en su notable obra, que era realmente real e importante. Una vez que salió de la familia real, se volvió mucho más global, no sólo porque quería serlo, sino porque no podía ser otra cosa que eso, porque formaba parte de la maquinaria real”, aseguró.

Brown también confesó que es “injusto” culpar a la duquesa de Sussex de la ruptura de la relación entre el príncipe Harry y William, ya que hubo “verdaderas grietas” después de que Harry dejó el ejército y “comenzó a sentirse marginado” cuando William comenzó a prepararse como futuro rey.