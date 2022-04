Los planes de regreso a Reino Unido del príncipe Harry y Meghan Markle

La periodista y escritora real, Tina Brown, vuelve a revolucionar Reino Unido tras sus últimas declaraciones en las que desvela los planes de regreso a Reino Unido de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

Según cuenta la autora a ‘Daily Mail’, Meghan Markle no querría volver al Reino Unido para algo más que una visita fugaz si Harry arregla su relación con su padre y su hermano porque “le desagrada Inglaterra”. Mientras que cree que el príncipe, podría incluso querer hacer un regreso sensacional a la Familia Real después de la muerte de la Reina y dividir su vida entre Reino Unido y Estados Unidos, aunque es poco probable que su esposa esté totalmente de acuerdo.

“Creo que Harry va a querer volver cuando la reina muera para servir a su país. Y creo que encontrarán la manera de atraerlo. Y es posible que Meghan. Tal vez tendrán un acuerdo de viaje. No lo sé. No veo a Meghan queriendo volver. No le gusta Inglaterra”, asegura Brown a dicho medio.

Los duques de Sussex FOTO: Peter Dejong AP

La que fuera biógrafa de la princesa Diana ha calificado al “Megxit” como un “desastre para ambas partes” y ha afirmado que Harry y Meghan han causado el “máximo caos” al dejar la Familia Real porque son “adictos al drama”.

“En realidad creo que hay un agujero en forma de Harry en la familia real ahora. Y Harry era muy querido, en realidad, por el pueblo británico. Y la gente adoraba a Meghan cuando entró en la familia. Así que fue muy, muy triste para todo el mundo que saliera tan mal porque en realidad necesitan a Harry y Meghan ahora. Hay que ver, la reina está fallando, y es muy frágil. Necesitan a Harry y Meghan para que aporten esa fuerza y estén en el balcón del Jubileo. Tenemos que tener una familia real allí arriba. No podemos tener a Andrew allí arriba”, confiesa la misma autora, que acaba de publicar su nuevo libro ‘The Palace Papers: Inside The House Of Windsor’.