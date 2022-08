Doña Sofía, radiante en su primera aparición del verano en Mallorca

Con una sonrisa permanente en los labios y un brillo especial en los ojos, la reina emérita doña Sofía fue la gran protagonista del multitudinario cóctel que todos los años, salvo excepción por la pandemia del coronavirus, ofrecen los reyes a la sociedad civil de Baleares; se trata de una recepción que en su día instauraron don Juan Carlos y doña Sofía en Mallorca pero en un formato reducido que consistía en una cena a la que solo asistían las autoridades políticas y militares de la isla y que desde la proclamación de Felipe VI, en 2014, se abrió a un público más heterogéneo.

Decíamos que se veía a la madre del Rey especialmente feliz anoche, pues era su primera aparición pública en este verano en Mallorca. Extrañaba entre los locales el no haber podido captar ninguna imagen de la emérita en sus vacaciones isleñas que, según algunas fuentes, podían haber empezado el 23 de julio. No ha habido fotografía con su hermana, la princesa Irene de Grecia, ni con sus grandes amigos, el matrimonio Radziwil Fruchaud, paseando por el mítico Borne de Palma ni imagen realizando compras por los comercios locales favoritos de doña Sofía. Sí se había publicado que, en esta ocasión, la reina emérita había decidido permanecer en el palacio de Marivent disfrutando de la compañía de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y algunos de sus nietos: Felipe, Victoria, Miguel y Pablo, y que optó por la discreción. Por eso, su presencia no anunciada de manera oficial en la agenda de la Casa del Rey, pero si avanzada horas antes por los responsables de comunicación de Zarzuela, fue un regalo. La fotografía del monarca y dos reinas en el palacio mallorquín, algo inédito.

Los Reyes Felipe, Letizia y Sofía FOTO: Isaac Buj Europa Press

El interés de la noche iba a estar centrado en el escenario escogido para el acto: del palacio de La Almudaina, sede tradicional de las últimas décadas, al palacio de Marivent, que había ido perdiendo protagonismo en los últimos años, quizás en un intento de olvidar costumbres pasadas y marcar una nueva hoja de ruta. Las escalinatas que dan acceso a la puerta principal, donde tuvieron lugar célebres fotografías - como la última de toda la Familia Real al completo cuando eran 16 sus miembros en el año 2007- y los jardines con esculturas de Joan Miró, arroparon a los cerca de 400 invitados en un cóctel que contó con el catering de Santi Taura, uno de los chefs con más prestigio de la isla y que repetía encargo. El menú incluyó tostada de pan moreno mallorquín con sobrasada ecológica; la granada (mini pastel de berenjenas); canuto crujiente de tartar de atún picante; mini empanadas mallorquinas de pescado; taco de maíz y lechona de porc negre; gamba roja con arroz rojo y huevo frito; mini cocas de trigos antiguos y trampó; gilda de bacalao, tomates y piparras y ceviche de marisco en su cocha.

En la nómina de convidados, entre ellos políticos, empresarios, representantes de patronales empresariales, de sindicatos, colegios profesionales, hoteleros, cónsules, presidentes de asociaciones, miembros del cuerpo consular, autoridades militares y eclesiásticas y gentes del mundo de la cultura, destacó la presencia del diseñador Pablo Erroz, encargado de confeccionar la falda exclusiva que doña Letizia había lucido el lunes en Valldemossa. No estuvieron los diputados del partido nacionalista Més ni representantes de Podemos.

La Reina Letizia y la Reina Sofía FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Marivent lució radiante para la velada, como radiante y relajada se vio a la reina doña Sofía, que estaba en casa, en ese palacio decorado por ella, con objetos que le recuerdan a su Grecia natal y grandes ventanales abiertos al Mediterráneo. Es su hogar, así lo siente, y así lo expresa siempre que le preguntan. Si pudiera, viviría eternamente en él.