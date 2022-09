No más sándwiches de mermelada para Isabel II

Tras el fallecimiento de Isabel II, el pasado jueves, muchos británicos están dejando bolsas con sándwiches de mermelada, osos y otros recuerdos de Paddington fuera del Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, Sandringham, Holyroodhouse y otras residencias reales en todo el país. ¿Por qué? Porque durante el Jubileo de Platino de la reina se emitió un sketch de dos minutos de ella con el famoso oso Paddington.

Una niña, abrazando a su osito Paddington a la espera de la procesión del féretro de Isabel II. (AP Photo/Jon Super, Pool) FOTO: Jon Super AP

La soberana y el oso aparecen juntos tomando el té. El oso bebe de la tetera y le ofrece a la reina un bocado de su sándwich de mermelada de repuesto, que tiene a mano “para emergencias”. “Yo también”, contesta Isabel II antes de abrir su bolso negro y sacar otro sándwich. “Yo guardo el mío aquí”.

Incluso un ciudadano británico llegó a entregarle al príncipe William un oso Paddington durante su paseo público junto a Kate Middleton y los duques de Sussex, fuera del castillo de Windsor, el pasado sábado.

El problema es que hay tantos osos Paddington y bolsas de sándwiches amontonados fuera de las residencias reales que las autoridades de The Royal Parks, que gestiona Green Park y St James’s Park, así como otros seis parques reales alrededor de Londres, han pedido a la población que se limite a dejar flores. “The Royal Parks sugiere que ya hay suficientes Paddingtons y sándwiches de mermelada en los parques”, informa un presentador de la BBC el lunes por la mañana. “Así que, por favor, siéntanse libres de llevar flores, pero no más Paddingtons o sándwiches de mermelada por ahora”, añade.

Ofrenda floral y un osito Paddington, en Balmoral. (Andrew Milligan/PA via AP) FOTO: Andrew Milligan AP

También la página web de los Parques Reales recomienda que solo se depositen flores. “Preferimos que los visitantes no traigan objetos u artefactos no florales, como osos de peluche o globos. No obstante, se aceptarán tarjetas y etiquetas, que serán retiradas periódicamente por el personal de The Royal Parks para su almacenamiento fuera del recinto. Este proceso se llevará a cabo con discreción y sensibilidad”.