El verdadero novio de Victoria Federica es un chico “de la alta sociedad madrileña”

Desde que se dio a conocer que Victoria Federica y Jorge Bárcenas habían puesto fin a su romance tras más de dos años de amor, a la nieta del Rey Juan Carlos I se le ha estado relacionando con diferentes hombres, algunos de ellos, rostros conocidos de la jet set de la capital. El último que ha sonado como posible nuevo novio de la hija de la infanta Elena ha sido el torero Roca Rey, con quien viajó hasta Perú la semana pasada, reforzando así los rumores que ya sonaban con mucha fuerza.

Sin embargo, la periodista Beatriz Cortázar ha desmentido en la Crónica rosa de “Es la mañana de Federico” que Victoria Federica esté saliendo con este reconocido diestro. Explica que el viaje de la sobrina del Rey Felipe VI a Perú obedece solo a su admiración a Roca Rey como torero, pero insiste en que no mantienen una relación sentimental. “Ella ha ido allí como ‘grupi’ y como hace también mucha gente del toro. Hay muchos toreos que tiene legión de seguidores”, ha señalado. Es más, asegura que la hermana de Felipe Juan Froilán tiene pareja desde hace tiempo, aunque no se trata de una persona conocida.

Victoria Federica de Marichalar FOTO: José Oliva Europa Press

“Victoria Federica llevaría un tiempo largo con una persona que no es famosa, es de la alta sociedad madrileña”, ha revelado Beatriz Cortázar. La periodista explica que la información no se ha dado a conocer hasta ahora porque la pareja ha sido muy cautelosa a la hora de quedar: “Y no les han cazado porque son muy prudentes a la hora de salir y entrar”. De momento, no se ha publicado el nombre del joven de la jet set que habría robado el corazón de la quinta en la línea de sucesión al trono español, pero teniendo en cuenta la atención mediática que despierta, lo más probable es que su identidad se termine descubriendo tarde o temprano.