Victoria Federica se va de fiesta (y lo da todo como DJ) con un look de lo más casual con vaqueros y crop top negro de lo más sexy

¡Qué el ritmo no pare! Eso es lo mismo que debe pensar Victoria Federica que esta noche se ha vuelto a ir de fiesta con sus amigos por Madrid y lo ha dado todo hasta haciendo de DJ. Pero nosotras, como no podía ser de otra forma, nos hemos fijado en el look de Victoria Federica que siempre da ejemplo de su estilazo y amor por la moda. Y esta vez ha sacado su estilo más casual y Motomami, dejando a un lado la niña pija que lleva dentro. Pero para una noche de fiesta con sus amigos ha optado por un crop top de estilo corsé en negro (muy mini) y unos vaqueros anchos de esos que tanto le gustan a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Porque un vaquero es la prenda que nunca falla en el armario de las que más saben de moda. Y Victoria Federica lo ha vuelto a demostrar en la noche madrileña.

Mientras que ha sido uno de los grandes olvidados y relegados durante el verano en favor de pantalones de lino o de otros materiales similares y ligeros, con la llegada del otoño y la vuelta a la cuidad retoma su trono de pantalón favorito de cualquier armario femenino. Sí, hablamos del vaquero, y así es como lo vas a llevar este otoño. Si hace unos días os decíamos que el vaquero del otoño era gris, ahora os decimos que también va a ser este de Victoria Federica que es el más clásico y el que todas tenemos en el armario en color azul lavado.

Victoria Federica de fiesta con sus amigos. FOTO: @paticabetas

Con un punto rockero evidente, es también la forma en versión jean de resucitar esta tendencia de los 2000 que se acompañaba de camisetas más bien amplias de grupos de música y botines de flecos o botas cowboy (que por cierto, todo apunta a que van a ser las grandes triunfadoras de las próximas temporadas), y cuyo máximo referente podemos apuntar a Kate Moss, aunque también hubo en aquel entonces más inglesas célebres en lo que a esta moda se refiere, como Alexa Chung o Sienna Miller, para las amantes de la versión más boho de esta tendencia. Aunque Victoria Federica dice que lo vamos a llevar con un top de estilo sujetador y zapatillas.