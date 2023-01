Preocupación, de nuevo, por Charlène de Mónaco tras ausentarse en el circo de Montecarlo

Como hacen anualmente, la familia Grimaldi es la encargada de inaugurar el circo de Montecarlo cada temporada. El pasado sábado fue la princesa Estefanía la que se dejó ver en el circo junto a Carlota Casiraghi, embarazada, y sus dos hijos. Y ayer domingo lo hizo Alberto de Mónaco, acompañado de sus dos hijos mellizos, Jacques y Gabriella. Una vez más ha vuelto a sorprender la ausencia de Charlène de Mónaco.

Alberto de Mónaco ha estado acompañado además por sus sobrinos Camille y Louis Ducruet. Pero quienes verdaderamente se convirtieron en protagonistas de la jornada circense fueron los pequeños que han lucido la tradicional bufanda del circo.

Desde el Principado no se ha dado ninguna explicación a la ausencia de la ex nadadora sudafricana, pero no ha hecho más que despertar las alarmas sobre su enfermedad. Fue el pasado 9 de enero cuando la princesa Charlène retomó su agenda oficial con una visita a la ciudad de Fort Lauderdale para inaugurar su centro acuático.

Esta nueva ausencia coincide con las informaciones que se han publicado sobre Michael K. Wittstock y Lynette Humberstone, sus padres, que han decidido mudarse al Principado para estar más cerca de ella y ayudarle en su recuperación.

Desde el portal francés Gala aseguran que el matrimonio habría elegido la localidad francesa de La Turbie para instalarse- También Gareth, el hermano de Charlène, vive en La Roca.