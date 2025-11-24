El bonito gesto de Kiko Matamoros para levantarle el ánimo a su mujer Marta

Marta López Álamo convive con las críticas desde siempre. Sin embargo, se intensificaron cuando se dio a conocer su relación con Kiko Matamoros, lo que provocó que un público aún mayor centrase en ella la diana crítica. Los comentarios ofensivos no solo se centran en su vínculo amoroso o por entrar en uno de los clanes televisivos más populares, sino también inciden en el físico. Ahí donde se busca hacer daño y destruir a la persona, minando su autoestima a golpe de efectos virales. Pero ella ya no se viene abajo y hace frente a cada ‘hater’, como así hizo hace solo unos días cuando hablaban de su supuesta extrema delgadez.

Es un tema recurrente entre sus seguidores, especialmente cuando emplean el tono crítico o echan mano del insulto. “¿Por qué no lees algún libro de autoconocimiento o la poca necesidad de ser tan mezquino y tan atrevido?”, le respondía la semana pasada a un usuario que le recomendaba engordar. Pero, por fortuna, no todo es malo en las redes sociales. También recibe palabras amables y un sinfín de piropos. Pero ninguno a la altura de lo que le escribe su marido, Kiko Matamoros, cuando se esmera en eso de ser romántico. Un gesto con el que ha querido levantarle el ánimo a su esposa tras unos días difíciles.

Kiko Matamoros y su alegato de amor hacia Marta

Aunque la modelo convive con los comentarios críticos y cierto nivel de insulto en su vida virtual, no quiere decir que se insensibilice al dolor. Eso bien lo sabrá su marido, con el que se desahoga sobre lo que siente cuando un tsunami de odio se le echa encima. Pero también tiene momentos en los que recuerda la fortaleza que tiene, la lucha que ha librado en su recorrido y lo orgullosa que debe estar de haberse convertido en la mujer que hoy es. Algo sobre lo que ella ha reflexionado ahora en su perfil de Instagram, detallando cómo “hace mucho tiempo empecé a perdonarme”.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo en el día de su boda Gtres

Pero no siempre es fácil, pues los comentarios ajenos le hacen verse muchas veces con los ojos incorrectos y no tratarse como se merece. A no hablarse bien. “Volví a corregirme, a dudar, a encogerme, a pensar lo que los demás querían que pensara”, reflexiona la influencer sobre cómo esto le llevó en su día al precipicio, del que ya salió, pero que a veces merodea cuando el mundo se le viene encima. “Estoy encontrando algo nuevo. Una certeza suave pero firme, una seguridad que no grita, que no pisa, que simplemente existe”. Ahora sabe lo que quiere en su vida y esa clave se la ofrece su marido: “Amor en mi vida, almas que abrazan, espacios que cuidan, límites que sostienen".

Al leer esta reflexión de Marta López, el colaborador no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras de aliento y orgullo a su esposa. Un comentario aplaudido en el que Kiko Matamoros saca su vena más romántica: “La vida es un camino de superación. La fuerza interior, la seguridad en uno mismo y el desprecio a los ataques de la gente inferior son armas decisivas en la victoria”, le aconsejaba en un primer punto. Después, le demuestra que no todos piensan igual y que si para alguno no es válida, para él no hay nadie mejor, nadie a su altura: “Eres una mujer increíble: inteligente, guapísima, tenaz y muy sensible. Eres la luz de mi vida y mi prioridad. Te amo”, destaca con ternura. Ella le ha respondido con un sincero: “Te quiero mucho. Gracias”.