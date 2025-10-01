La caída en desgracia de Sarah Ferguson: un comité se reúne para decidir "su nueva humillación"

El príncipe Andrés jamás encontrará perdón. Su relación con el depredador sexual y pederasta Jeffrey Epstein le costó su reputación y deberá pasar el resto de su vida condenado al ostracismo, apartado de la Corona y agachando la cabeza en cada una de sus apariciones públicas.

Un escarnio del que, hasta hace poco, se libró su exmujer, Sarah Ferguson. Aunque se divorciaron hace más de veinte años, siguieron viviendo juntos y ella ha mantenido una relación muy estrecha con la Casa Real. De hecho, conserva su título de duquesa de York y otros honores, pero las recientes informaciones publicadas, también sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, la están llevando a correr la misma suerte que el príncipe Andrés.

Los periódicos “The Sun” y “The Mail on Sunday” han publicado un correo electrónico que envió la duquesa de York a Epstein en 2011, pocas semanas después de que se distanciara públicamente del financiero caído en desgracia para salvar su propia imagen. “Como sabes, no dije ni una palabra con P sobre ti”, escribió, según “The Sun”, y añadió: “Debo disculparme humildemente contigo y de corazón por ello. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia”. Su correo electrónico continuaba: “Hoy te pido disculpas por no haber respondido a tu correo ni haberme puesto en contacto contigo. Estaba postrada en cama por el miedo. Estaba paralizada”.

Una misiva digital que evidencia que la relación entre ella y Epstein se mantuvo después de que se hicieran públicas sus graves acusaciones, y que han sumido a Ferguson en una crisis de reputación similar a la de su exmarido.

Sarah Ferguson Gtres

Tanto es así que podría estar a punto de perder uno de sus títulos, tal y como ha publicado el diario “The Express”. Al parecer, en los próximos días, el consejo municipal de York celebrará una reunión de carácter urgente para decidir si mantiene o no a Sarah Ferguson el título honorífico de Libertad de la Ciudad de York. Se trata de un honor otorgado por una municipalidad a un miembro valioso de la comunidad, o a una celebridad o dignatario visitante y que se remonta a la Edad Media.

De confirmarse la medida, Ferguson perdería a sus 65 años uno de los reconocimientos más antiguos y significativos que conserva, un nuevo golpe a su imagen pública que el medio citado anteriormente entiende como “una nueva humillación” para la exmujer del príncipe Andrés.