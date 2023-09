Cómo Leonor ha conseguido convertirse en dama cadete

Han sido unos meses de julio y agosto muy duros para la Princesa Leonor, pero ha tenido recompensa. Ha entrenado con dureza en las 15.000 hectáreas del Palacio de la Zarzuela, un espacio donde ya ha aprendido a conducir. Han sido horas ensayando las duras topográficas nocturnas y diurnas, donde se pone a prueba la orientación de los cadetes. Más de una vez se ha perdido hasta que ha empezado a entender el lenguaje de los mapas. También, aprendió a desfilar, una actividad a la que se consagraba una hora al día. A ella no se la permiten fallos y, por otro lado, es tremendamente autoexigente, como sus progenitores. El tiempo ha sido abrasador este agosto en Zarzuela, pero la heredera al Reino de España ha seguido al pie de la letra todas las duras rutinas para ir preparada físicamente a su nueva etapa vital en el Ejército. Su cambio físico ha sido impresionante, fruto de ese tesón por hacer bien su cometido. También, gracias a su ingreso en la Academia hemos podido ver el lado más amoroso de sus padres. El caluroso abrazo de su madre, que mezclaba ahogo y satisfacción. Ya no era un curso en Gales. La experiencia es mucho más dura, porque tiene un componente físico que no había en el UWV Atlantic College.

Este pasado martes la princesa Leonor se convirtió (oficialmente) en dama cadete del Ejército de Tierra, el primer paso de cara a ser oficial. Para ello formó parte de su primer gran acto militar, que completaban su primer mes de instrucción militar. Ahora podemos ver las imágenes de este primer mes de la Princesa Leonor en el Ejército. Fotografías en donde vemos a la Heredera aprender con complicidad y camaradería entre sus compañeros, con los que se mostró muy cariñosa. Lo que más ha llamado la atención ahora es ver a la futura Reina de los españoles tirada por el suelo, manchada de barro y cargando un fusil HK de asalto con el que entrar en acción en caso de guerra. Como una más. En estos días ha aprendido a usar un arma y se ha hecho al uniforme.

La princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza. Casa de S.M. el Rey

Apoyos femeninos

También parece haber congeniado con sus compañeros, y ha conocido las exigentes rutinas del Ejército, rodeada de un nutrido grupo de mujeres militares que la han acompañado en todo momento, junto con la teniente coronel María Pardo de Santaya, una miliar exigente, hija del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo de Santanya.

Gracias al trabajo en equipo y su tesón, se ha adaptado con esfuerzo a las rutinas militares. Sobre todo porque la rutina comienza a las 6.30 de la mañana, cuando suenan los despertadores, y tienen quince minutos para ducharse, vestirse y dejar la cama hecha. La jornada termina a las 23.00, cuando los estudiantes pueden dormir o estudiar si lo prefieren. Entre las actividades que han realizado había ejercicios de tiro, paso de pista de combate, recorrido topográficos, pasos ligeros y paso de cursos de agua. En esta fase de formación militar básica se comienza la instrucción individual del combatiente. Felipe VI decía hace unas semanas, en el primer día de Leonor en Zaragoza, que los primeros meses «son muy duros. Es muy importante estar con los compañeros y compañeras los primeros días».La próxima fecha clave de Leonor será el 7 de octubre, cuando jure bandera. Después está por ver si participará en las celebraciones de la Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre, o si estará en los premios Princesa de Asturias. Tras la jura de bandera, la Princesa Leonor cursará las asignaturas de segundo curso hasta verano, cuando ingresará en la Armada. Y en breve, a final de octubre cumplirá 18 y jurará la Constitución. Si hay Gobierno para entonces, claro.

Adiestramiento vigilado y sin privilegios

Después de la tradicional ceremonia de los sables, Casa Real ha distribuido unas imágenes de los entrenamientos de la heredera. Metida en el agua, arrastrándose bajo alambres de espino, con la cara tiznada... La Monarquía quiere mostrar que la Heredera ha realizado el adiestramiento como una más, dentro de que ella tiene dentro del Ejército un programa personalizado. Un adistramiento vigilado con lupa por todos, pero sin privilegios.