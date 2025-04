Crece la tensión entre el príncipe Guillermo y su tío, el príncipe Andrés

Buckingham no termina de alejarse de las polémicas. Sus miembros se han acomodado en la controversia y se sientes cómodos protagonizando polémicas de manera rutinaria. No hay semana que no caiga un chaparrón sobre el palacio británico, como así sucede de nuevo al señalarse la tensión existente entre el príncipe Guillermo y su tío, el príncipe Andrés. El duque de York parece que no solo se lo está poniendo muy difícil a su hermano, el rey Carlos III de Inglaterra, sino que también se ha convertido en un fastidio para su sobrino mayor.

Después de la Misa de Pascua que se celebró el pasado domingo 20 de abril, la Casa Real británica está una vez más en el ojo del huracán. Especialmente por la ausencia de los príncipes de Gales y sus tres hijos, quienes habían confirmado su asistencia para estar al lado de los reyes Carlos y Camilla, así como la princesa Ana y los duques de Edimburgo y su familia, como también lo hizo el príncipe Andrés con Sarah Ferguson y sus dos hijas, Eugenia y Beatriz. ¿Qué ha sucedido en el seno de la familia para volverse a fracturar?

El Rey Carlos III rodeado de sus hermanos y sobrinos en la Misa de Pascua Gtres

Guillermo y Andrés, sobrino y tío enfrentados

Desde ‘The Mirror’ se afirmó que la excusa de los príncipes de Gales para no asistir a la tradicional ceremonia era su deseo de hacer planes en familia: “Han decidido pasar tiempo juntos en familia antes de que los niños vuelvan al colegio”, decían. Habrían optado por alargar sus vacaciones y sacar más provecho a su estancia en Norfolk. Sin embargo, esta no es la única explicación que se ha puesto sobre la mesa, pues en los tabloides británicos se está hablando mucho del amplio protagonismo que tuvo el duque de York en el acto, ante la ausencia de su sobrino. Es por eso que se especula que su distanciamiento es aún mayor.

El príncipe Guillermo no ve con buenos ojos los escándalos que ha protagonizado su tío. El hermano de su padre se ha enfrentado en los últimos años a muchos entuertos judiciales, algunos muy delicados que le acusaban de abuso sexual de menores. Llegó a un acuerdo con la víctima para no responder ante la justicia. Así se ha librado también de supuestos desmanes económicos e incluso de poner en riesgo la seguridad nacional filtrando información a espías. Su actitud preocupa, y mucho, a su familia, pero especialmente a quien va a heredar un trono manchado por las polémicas que otros protagonizan bajo el amparo de la Corona.

El Rey Carlos III junto a Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

El hijo de la reina Isabel II de Inglaterra ya había sido apartado de las actividades de representación de la casa. También de actos públicos y privados de la familia. Ahora vuelve a gozar del beneplácito de los suyos, aunque no de su sobrino Guillermo. Con él la relación continúa siendo fría, como así mantienen desde ‘The Mirror’. Hablan de un vínculo “increíblemente tenso” entre el duque de York y los suyos, especialmente su sobrino: “Guillermo no tiene tiempo para su tío. Esta Pascua se trataba de pasar tiempo con su familia, pero preferiría con creces no tener que pasar tiempo con él”.

Es más, señalan que su mal rollito comenzó cuando Kate Middleton entró en la familia y Andrés no fue nada amable para recibirla como se merecía. Esta ofensa no se la perdona su sobrino: “El príncipe Guillermo le ha guardado rencor al príncipe Andrés desde hace mucho tiempo por su falta de hospitalidad cuando presentó a Kate Middleton a la familia real”, añaden desde ‘Daily Mail’. El hijo de Carlos III no ve con buenos ojos la débil respuesta a los feos delitos que ha arrastrado su tío: “Siente que su padre ha sido demasiado indulgente con él” y considera que su tío “es tóxico para la marca real”.