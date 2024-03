La "cumbre de paz" que lo cambió todo para el Rey Juan Carlos -y una foto que no llega

El Rey Juan Carlos ya se encuentra en Sanxenxo, en casa de su buen amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de la ciudad gallega. El monarca llegó este miércoles por la tarde, después de pasar por Vitoria para encontrarse con otro de sus íntimos, el doctor Eduardo Anitua. Se trata de su odontólogo de confianza, pero es mucho más que un dentista, puesto que también está especializado en tratamientos con células madre y plasma sanguíneo a los que al monarca le gusta someterse.

Su regreso a España se produce dos semanas después de que se encontrara con su hijo, el Rey Felipe VI, y el resto de la familia en Windsor (Londres) durante una misa en recuerdo a Constantino de Grecia, el hermano de la Reina Sofía. En aquel momento se pudo tomar una imagen de los dos reyes caminando juntos mientras Don Juan Carlos se apoyaba en el brazo del jefe de Estado, una instantánea que reflejaba que a pesar de las distancias su comportamiento vuelve a ser tan normal como el de cualquier padre y su hijo.

Felipe VI ayuda a Don Juan Carlos a la salida de la misa en homenaje a Constantino de Grecia Instagram

Aunque sus encuentros se han sucedido en los últimos meses, esa fue la primera vez que se les fotografió en el mismo plano desde el funeral de la Reina Isabel II en septiembre de 2022, en la Abadía de Westminster, donde compartieron banco con la Reina Letizia y la Reina Sofía. Una toma que antes se evitaba pero que ya no parece generar problemas.

Cumbre de paz

La última ocasión de la que se tiene constancia de que Don Felipe y Don Juan Carlos coincidieron fue en la celebración del 60º cumpleaños de la infanta Elena, el pasado 20 de diciembre. La anfitriona logró reunir a sus padres; su tía Irene de Grecia; sus hermanos, sus hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar; su cuñada, la Reina Letizia; y algunos de sus sobrinos, como Pablo e Irene Urdangarin, en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital para disfrutar todos juntos de una agradable comida.

Una especie de «cumbre de paz» que escenificó ante los medios la que parece que será la nueva dinámica en las relaciones familiares de los Borbón, menos reticentes a la hora de mostrar los fuertes lazos y vínculos que los unen y que, sin embargo, en los últimos años preferían reservar a su vida privada. Una tónica que también facilita las visitas del Rey Juan Carlos a España, visto el número de veces que se prevé que este año pasará por nuestro país.

El Rey Juan Carlos asiste al cumpleaños de la Infanta Elena David Jar La Razón

El padre de don Felipe VI tiene previsto acudir y participar en la medida de sus posibilidades en los torneos náuticos que este año tendrán lugar a lo largo del territorio, como Sanxenxo y Palma, y que se han convertido en la excusa perfecta para volver a la tierra que ama y que es su casa.

La imagen que no llega

La que todavía no hemos visto es la imagen del Rey Juan Carlos junto a sus nietas pequeñas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Se conoce que acudió a la celebración del 18º cumpleaños de la heredera posterior a su jura de lealtad a la Constitución española, pero no quedó ni una fotografía juntos para el recuerdo –que se hiciera pública, al menos–. ¿Será este 2024 el año en que por fin veamos al pasado y futuro de la monarquía unidos en una foto? Desde luego, no será por falta de ocasiones...