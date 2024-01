Los datos desconocidos de cómo fueron últimas horas y la muerte de Isabel II

Se continúan conociendo detalles hasta ahora ocultos de la vida de la difunta reina Isabel II, que dejó este mundo y el trono de Reino Unidohace ya más de un año. El que fuera su secretario personal ha compartido algunos detalles cruciales sobre sus últimos momentos de vida y la inmediata reacción que tuvieron el resto de los miembros familia real al conocer la noticia.

El periodista inglés Robert Hardman destapa en su biografía "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" nuevos datos desconocidos que fueron proporcionados por Sir Edward Young, el que ayudante principal de Isabel II, que, evidentemente, estuvo presente en el castillo de Balmoral en el momento de su muerte.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 y hasta ahora no se habían expuesto a la opinión pública la cronología de sucesos que rodearon su fallecimiento. Young describe la situación como "muy tranquila" y habría muerto "durmiendo" a consecuencia de la vejez, sin llegar a ser "consciente de nada" y, por tanto, "sin dolor".

Tras el suceso, se entregó una caja roja cerrada con llave que contenía documentos encontrados en la cama de la difunta. Entre ellos, había una carta sellada dirigida a Carlos III y otra a Edward Young. También se incluía una lista de candidatos que consideraba aptos para recibir la Orden del Mérito británica.

El rey Carlos III y la reina Camila compartieron una hora con Isabel II antes de su fallecimiento. En las últimas horas, Carlos III se puso en contacto con sus dos hijos, tanto con Guillermo como con Harry, para urgirles a viajar a Escocia lo antes posible para despedirse de su abuela. Carlos III se tomó un momento para salir al campo a recoger setas y despejarse. Al regresar, recibió la noticia de la muerte de su madre en una conversación en la que, por primera vez, los trabajadores de la Casa Real se refirieron a él como Su Majestad.

Carlos III intentó comunicarse con Guillermo y Harry para informarles de la muerte de la hasta entonces reina, pero solo pudo hablar con Guillermo y en esa conversación le dijo a la operadora"soy yo" para identificarse y no tener que revelar -porque no podía- que era el nuevo Rey de Reino Unido. Harry, en ese momento, estaba volando hacia Balmoral y por ello no pudieron ponerse en contacto.

Durante los últimos momentos de la vida de Isabel II su hija la princesa Ana permaneció a su lado en todo momento, turnándose con Angela Kelly, asesora personal de la monarca, para que en garantizar que en ningún momento estuviera sola.