La reacción de una mujer americana al jamón serrano arrasa en TikTok: "En mi país esto no lo tiene nadie"

"Ryanne La Guiri", estadounidense afincada en Andalucía, documentó en TikTok el momento en que su madre, recién llegada de EE UU, probó jamón serrano por primera vez. Con un "nadie de mi familia lo ha probado, nosotros no lo tenemos", la mujer reflejó la singularidad de un producto emblemático en España pero casi inexistente en su país. La secuencia muestra su escepticismo inicial transformándose en entusiasmo genuino al masticar: "¡Me gusta mucho!".

Un símbolo cultural convertido en descubrimiento

La reacción trasciende lo gastronómico: el jamón serrano, con sus técnicas centenarias de curación, encarna la tradición española. Para la visitante, cada loncha fue una inmersión cultural que derribó barreras sensoriales. La sección de comentarios del video no tardó en llenarse de curiosas reacciones: "Tu mama es muy guapa y simpática Y parece española, seguro que algún antecedente tenéis!!", declaró una usuaria bajo el contenido de Ryanne, donde también introduce a su madre al ColaCao, ampliando su mapa de sabores ibéricos.

Con miles de likes y cientos de comentarios, la escena confirma que los sabores auténticos, cuando se experimentan sin prejuicios, escriben historias universales.