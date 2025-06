Demandan por agresión sexual al padrino de la hija del príncipe Harry y Meghan Markle

Nuevo mal trago para los duques de Sussex, que desde hace meses vienen protagonizando titulares muy poco amables. Ahora, el foco se ha dirigido hacia uno de sus mejores amigos, tanto que es el padrino de su hija pequeña, Lilibet. Se trata de Tyler Perry, un magnate de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, catalogado por "The Sunday Times" como uno de "los más ricos y poderosos", que ha sido incluido en una demanda de acoso sexual que se presentó la semana pasada en Los Ángeles, California.

En el documento de la denuncia, que reclama la friolera de 260 millones de dólares, se encuentra en testimonio del actor Derek Dixon, que asegura que Perry, de 55 años, intentó propasarse con él "de forma agresiva" mientras trabajaba en dos de sus producciones, las series "The Oval" y "Ruthless".

Según el escrito, Perry sometió a Dixon a "un acoso sexual cada vez mayor, agresiones y lesiones, y a amenazas de represalias profesionales si no correspondía a las peticiones no deseadas" del empresario. Su relación profesional comenzó en 2019, cuando se conocieron en los estudios de Perry en Atlanta, y fue poco después cuando el actor empezó a recibir mensajes de tipo erótico, atendiendo siempre a lo descrito en su declaración.

La supuesta agresión sexual de Perry a Dixon

Los abusos fueron a más con el paso del tiempo, intentando establecer "una dinámica coercitiva y sexualmente explotadora" a cambio de supuestos favores en la industria: "Perry prometió a Dixon un avance profesional y oportunidades creativas que incluían compromisos como producir su piloto y contratarlo para su programa". Llegó a amenazarle con matar a su personaje en la serie "The Oval" si no cedía a sus indecentes exigencias, pero lo cierto es que el artista dio vida a Dale en 85 episodios, repartidos en cinco temporadas emitidas entre 2021 y 2025.

Tyler Perry Gtres

Además, en 2021, Dixon se citó con Perry en casa del productor para charlar sobre el desarrollo de un proyecto profesional, y el actor asegura que allí se produjo una agresión sexual. Esto, sumado a las situaciones anteriormente descritas, le provocaron depresión severa, ansiedad, dolores de estómago, náuseas y trastorno de estrés postraumático en los meses siguientes, llegando a necesitar ser tratado con antidepresivos.

Por su parte, Matthew Boyd, abogado de Perry, asegura en un comunicado remitido a "The Daily Mail" que su cliente "no se dejará presionar", y se muestra seguro de que "estas acusaciones inventadas de acoso fracasarán" en su camino legal. Además, define al demandante como "un individuo que se acercó a Tyler Perry para lo que ahora parece no ser nada más que organizar una estafa".

La relación de Perry con los duques de Sussex

La relación de Perry con los duques de Sussex se remonta al año 2020, cuando, sin conocerles todavía, les prestó su casa de Beverly Hills valorada en 18 millones de dólares tras su marcha de la Familia Real inglesa. Fue Oprah Winfrey, amiga en común de ambas partes, quien hizo de intermediaria entre ellos y el magnate. Comenzó entonces un vínculo que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, tanto que en 2021 lo eligieron como padrino de su hija Lilibet. Markle y Perry se han dejado ver juntos en varias ocasiones, la última el pasado diciembre, cuando posaron en el photocall de un evento de Los Ángeles.