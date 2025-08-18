Once jardineros dan jaque al rey Carlos III con una denuncia que “se está investigando”

El escándalo se resiste a abandonar los pasillos de Buckingham, incluso cuando sus protagonistas no pasan por ellos. La polémica viene intrínsecamente asociada a los movimientos de la familia real británica, pues todos sus miembros tienen sus propios líos a los que rendir cuenta, unos ante la justicia y otros ante el pueblo. Y de esto no se libra ninguno. Ni tan siquiera el rey Carlos III de Inglaterra, que trata de servir de ejemplo tras ocupar un trono que se le ha resistido demasiado tiempo y que ha cogido poco después de comenzar su batalla contra el cáncer. Pero también con su propio temperamento, del que se habla mucho.

El príncipe Andrés se ha ganado a pulso ser el hijo díscolo de la reina Isabel II, por sus feos asuntos con menores de edad que le han costado líos en los tribunales con su amigo Epstein, así como otros desmanes económicos y otros muchos pulsos a su familia. Pero su hermana Carlos también ha tenido sonados escándalos en su vida, pero quizá ahora se enfrente a uno que le duela especialmente. Y es que mientras trata de ser el rey perfecto de cara a la galería, sus propios trabajadores han decidido dar jaque al rey y acusarle de un trato denigrante.

Nuevo escándalo para el rey Carlos III

En los últimos días se ha hablado mucho del monarca británico y eso que está de vacaciones e inmerso en la recuperación por su cáncer. Pero precisamente han sido sus días de asueto lo que ha estado en boca de todos, al pasarlos lejos de su esposa, la reina Camilla, que emplazó su disfrute a bordo de un yate de 34 millones de euros por aguas de Grecia. Sin su marido. Esto ha dado pie a muchas habladurías que han entretenido a los tabloides británicos. Pero ahora éstos se centran ahora en dar voz a la causa que han iniciado los jardineros al servicio del rey, que se quejan de no haber recibido un trato digno.

El rey Carlos III del Reino Unido, acompañado de su hijo, el príncipe heredero Guillermo, y su nieto, el príncipe Jorge GETTY

“Hay una investigación abierta. He tenido acceso a un documento interno que, la verdad, me ha sorprendido. Lo más sencillo que dicen de él es que es soberbio y exigente y, a partir de ahí, todo es una serie de denuncias por maltrato. Se ha abierto una investigación”, pone de relieve la experta en casa real Concha Calleja, al dar voz a lo que dicen los empleados de su jefe. Pero no sería una queja aislada, sino que se trata de 11 jardineros que conforman la plantilla de su casa de Gloucester, conocida como Highgrove House.

Según denuncian sus empleados, el rey Carlos III es de esos jefes que “disfrutaba intimidándolos, la mayor parte del tiempo estaba malhumorado y era mezquino. No dudaba en gritarles si cometían un error”. Algo que, por otro lado, no sería ni mucho menos un caso aislado, dado que no solo los jardineros han mostrado esta queja forma que “se está investigando”.

También otros asesores reales han presentado idéntica denuncia contra el monarca al condenar que “no distingue la noche del día. Actúa como una persona caprichosa”. Por otro lado, hay que recordar que es el rey y que es difícil llevarle la contraria y, por otro lado, también ante la justicia, especialmente ante quejas de aquellos que se sienten ofendidos en sus puestos de trabajo. Poco recorrido tendrá esta investigación y se duda que despidan al monarca por no saber pedir las cosas por favor.