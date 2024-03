La estatua del duque de Edimburgo será retirada de la Universidad de Cambridge

Una estatua en homenaje al príncipe Felipe de Edimburgo va a ser derribada, después de que el Ayuntamiento de Cambridge la definiera como "posiblemente el trabajo de peor calidad" jamás presentado. Se trata de una escultura del difunto esposo de la reina Isabel II, llamada "El Don", y que representa el papel que tuvo el Duque de Edimburgo como Vicerrector de la Universidad de Cambridge. Está valorada en 175.000 euros y bajo la obra se puede leer una placa con la siguiente inscripción: "SAR el Príncipe Felipe Duque de Edimburgo, Canciller de la Universidad de Cambridge 1977-2011".

El Ayuntamiento de Cambridge ya ha emitido un aviso para la retirada de la estatua, ya que no tiene permiso de construcción y supone un "impacto material dañino" en la apariencia de la zona. Los arquitectos de la ciudad negaron el permiso para la exhibición de la obra junto a un bloque de oficinas en Hills Road en 2014, describiéndola como la peor obra de arte público que jamás habían visto. Nadine Black, responsable de arte público del Ayuntamiento de Cambridge, afirma a Daily Mail que era "posiblemente el trabajo de peor calidad que jamás se haya presentado al consejo. No es un sitio específico y es una obra ya comprada y no tiene relación con este sitio. Es una escala demasiado grande para el contexto del espacio en el que se ubicará y comprometerá la calidad del nuevo desarrollo".

La estatua es obra del escultor uruguayo Pablo Atchugarry, un reconocido escultor a nivel internacional, cuyas piezas se han vendido en Christies y Sotheby's en Londres, Nueva York, París y Ámsterdam. En 2014, repudió la obra y afirmó no ser el autor de la escultura.